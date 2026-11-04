Heißdiskutierte Tafel
„Grüss Göttin“ hat Tirol verlassen: Das umstrittene Kunstwerk ist umgezogen
Bürgermeister Matthias Stadler, Künstlerin Ursula Beiler, Martina Eigelsreiter und Nadine Lojka vom Büro für Diversität (von links) bei der Enthüllung des Kunstwerkes in St. Pölten.
© Josef Vorlaufer
Jahrelang grüßte die Göttin Autofahrerinnen und Autofahrer an der Inntalautobahn bei Kufstein. Später stand das Werk der Tiroler Künstlerin Ursula Beiler an einem Kreisverkehr in Innsbruck. Für hitzige Diskussionen sorgte die schlichte Tafel hier wie dort. Nun steht sie in St. Pölten.
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