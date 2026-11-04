„Grüss Göttin“ hat Tirol verlassen: Das umstrittene Kunstwerk ist umgezogen

Jahrelang grüßte die Göttin Autofahrerinnen und Autofahrer an der Inntalautobahn bei Kufstein. Später stand das Werk der Tiroler Künstlerin Ursula Beiler an einem Kreisverkehr in Innsbruck. Für hitzige Diskussionen sorgte die schlichte Tafel hier wie dort. Nun steht sie in St. Pölten.