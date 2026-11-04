Ein Abend voller Emotionen: Das sind Tirols Pflegerinnen und Pfleger des Jahres
Es waren Momente, die unter die Haut gehen: Am Dienstag wurden beim Curo Pflege-Award Menschen geehrt, die Außergewöhnliches leisten.
Jubelschreie, Freudentränen, Umarmungen – der Dienstagabend im Salzlager Hall strotzte vor Emotionen. Wurden unter mehr als 200 Bewerbungen für den Curo Pflege-Award der Tiroler Tageszeitung doch Gewinner:innen in sieben Rubriken gekürt. Für Gastgeber Marco Witting, Chefredakteur der TT, ist die Veranstaltung, die vor drei Jahren in Zusammenarbeit mit den tirol klinken ins Leben gerufen worden ist, eine Herzensangelegenheit: „Unsere Ehrengäste sind heute Abend all die vielen Nominierten.“
Mehr Berufung als Beruf
Auch Landtagspräsident Jakob Wolf war sichtlich erfreut über die Gelegenheit, die Pflege „vor den Vorhang“ zu holen: „Diese Pflegemitarbeiterinnen und Pflegemitarbeiter üben nicht nur einen Beruf aus. Das ist Berufung. Und wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einem Land leben, in dem wir so viele Menschen haben, die sich mit so viel Engagement das ganze Jahr über der Pflege widmen.“ Aufgabe der Politik sei es, dafür die Rahmenbedingungen zu stellen.
Die Bilder vom Curo-Award
© Axel Springer
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Ein Versprechen, das Daniel Kerscher, der zum „Pfleger des Jahres 2026“ gekürt wurde, sogleich in seiner Dankesrede aufgriff. Der 29-Jährige, der für das Rote Kreuz in Kitzbühel arbeitet, widmet sich derzeit dem Pilotprojekt „Akutpflege Tirol“: „Ich liebe es, dort als Pfleger zu arbeiten. Kein Tag gleicht dem anderen. Man ist so nah am Menschen und bekommt fast mehr zurück, als man leistet.“ Um so wichtiger sei es, Projekte wie seines, „wo wir zu jeder Tages-und Nachtzeit, bei Wind und Wetter zu den Menschen fahren, und die Vielseitigkeit der Pflege repräsentieren dürfen“, langfristig am Leben zu halten.
Ein wertvoller Beitrag
Diesen Abend voller bewegender Begegnungen, großer Dankbarkeit und besonderer Momente nutzte auch Thomas Klestil, Medizinischer Geschäftsführer der tirol kliniken, für wertschätzende Worte: „Eine gute Pflegeperson macht aus, diesen Beruf nicht als reinen Broterwerb zu betrachten.“ Vielmehr hätten diese Menschen, die alle über eine fundierte Ausbildung verfügten, das Bedürfnis, eine sinnstiftende Aufgabe zu übernehmen und etwas Wertvolles für die Gesellschaft beizutragen.
Treue „Lebensweg-Bereiter“
Zum Abschluss des festlichen Abends dankte Tamara Stocker den Menschen aus dem „Blaulichtmilieu“ beim Poetry Slam auf ebenso emotionale, wie humorvolle Art. Denn Pflegekräfte seien vor allem eines: „Beschreibungspflichtig: Ihr seid bis zum letzten Atemzug Begleiter. Treue Lebensweg-Bereiter. Pionierarbeits-Leister. Vergissmeinnicht an denkwürdigen Tagen. Schlichtweg Pflegekräfte – also die, die Starksein schon im Berufstitel tragen.“
Die Gewinner des Curo Pflege-Award 2026:
Alleskönner:in:
Sabine Verant, eine stets bemühte Diplomkrankenpflegerin der tirol kliniken Innsbruck
Einsteiger:in:
Sarah Köpf, eine junge und ehrgeizige Diplomkrankenpflegerin in der Pneumologie 6 im Landeskrankenhaus Natters
Mentor:in:
Christine Krennhuber, eine herausragende Stationsleiterin im Landeskrankenhaus Hall in Tirol
Spezialist:in:
Alexandra Slamik, eine erfahrene Breastcare-Nurse im Landeskrankenhaus Hall in Tirol
Wegweiser:in:
Beatrix Gassler, eine engagierte Pflegeassistentin im Seniorenpark HALLIT
Teamgeist:
Das Team der Neurochirurgie A2 der Privatklinik Kettenbrücke
Pfleger des Jahres:
Daniel Kerscher, Diplomkrankenpfleger, Notfallsanitäter und Lehrsanitäter, der beim Roten Kreuz Kitzbühel arbeitet