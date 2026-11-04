Was die US-Demokraten mit ihrem Wahlsieg machen können und was nicht

Der US-Kongress wird in den kommenden zwei Jahren zu einem innenpolitischen Gegner von Donald Trump. Aber in der Außen- und Handelspolitik genießt der Präsident weiterhin viel Spielraum.

Washington – Der spektakuläre Wahlsieg der US-Demokraten verändert das Machtgefüge in Washington. Unter republikanischer Kontrolle hatte der Kongress als Erfüllungsgehilfe von Präsident Donald Trump gedient. Für die verbleibenden zwei Jahre von Trumps Amtszeit wird er wieder zu einem eigenständigen politischen Akteur.

Welche Befugnisse hat der Kongress?

Beide Kongresskammern müssen Gesetzen mit Mehrheit zustimmen. Der Präsident wiederum kann sein Veto gegen Gesetze einlegen. Das bedeutet, beide Seiten können entweder Kompromisse schließen oder einander in der Gesetzgebung blockieren. Quasi zur Kooperation verdammt sind sie beim Budgetgesetz, ohne das wieder einmal ein Shutdown der Bundesregierung droht. Außerdem können die Demokraten den Präsidenten mit parlamentarischen Untersuchungen piesacken.

Lässt sich der Präsident politisch zügeln?

Das gilt als unwahrscheinlich. Trump hat die Spielregeln in Washington schon bisher gern ignoriert. Er wird versuchen, seine Politik mithilfe von Dekreten und loyalen Mitstreitern in Bundesbehörden durchzusetzen. Und falls es Probleme gibt, kann er Gerichtsverfahren in die Länge ziehen oder Urteile umgehen. Beispiel: Als der Supreme Court seine Zölle kippte, führte er sie mit einer neuen Begründung wieder ein.

Bringt die Wahl das Ende von Iran-Krieg und Zöllen?

Nein. Zwar darf laut US-Verfassung nur der Kongress formal Krieg erklären und Steuern einheben. Aber es ist nicht klar, wie der Kongress diese Rechte durchsetzen kann. Es gibt auch unter Juristen eine Debatte über Definitionen und Zuständigkeiten. Und falls die Demokraten versuchen sollten, den Krieg oder die Zölle per Gesetz zu stoppen, kann Trump sein Veto einlegen. Realistischerweise wird er also bei diesen Themen weiterhin alleine und notfalls gegen Widerstand im Kongress agieren.

Was bedeutet die Wahl für den Rest der Welt?

US-Präsidenten, die innenpolitisch zur lahmen Ente geworden sind, versuchen oft, sich außenpolitisch zu profilieren. Im Fall von Trump warnte das Fachblatt Foreign Affairs bereits vor den Gefahren, die jetzt auf die Welt zukommen – von Versuchen, den Iran oder Kuba mit militärischen Mitteln in die Knie zu zwingen, bis hin zu Kooperationen mit Russland oder China auf Kosten der Ukraine bzw. Taiwans. Trumps einzige Begrenzung sei dabei das Bewusstsein für sein eigenes Vermächtnis, schreibt das Blatt.

Gewinnen die Demokraten auch 2028?

Die Erfolge auf lokaler und regionaler Ebene – beispielsweise wurde Texas quasi umgedreht – sowie die klare Ablehnung von Trump und seiner Politik verbessern für die Demokraten die Ausgangslage. Aber sie können sich auch selbst im Weg stehen. Nach dem Erdrutschsieg drohen neuerliche Flügel- und Strategiekämpfe zwischen Moderaten und Linken sowie zwischen jenen, die Trump auf die Finger klopfen wollen, und jenen, die sich auf die Alltagssorgen der Menschen konzentrieren wollen.