Triumphe, Trauer, Kitz-Gondel
Ski-Star Franzoni im großen TT-Interview: „Da steht jetzt ein Kreuz, wo es passiert ist“
Beim Weltcup-Auftakt in Sölden bewies Giovanni Franzoni, dass er auch im Riesentorlauf einen Schritt nach vorne gemacht hat. Trotz seines Ausfalls hat der 25-Jährige in dieser Saison auch in den technischen Disziplinen viel vor.
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Mit den Siegen in Kitzbühel und Wengen war Giovanni Franzoni (25) der Shootingstar im Skisport. Im TT-Interview spricht der Italiener über Gefahren, Ziele und die Rückkehr an den Todesort seines Teamkollegen.
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