Quiz über den Westernheld
Lucky Luke ist 80: Was wisst ihr über den einsamen Cowboy?
Lucky Luke feiert in diesem Herbst seinen 80. Geburtstag.
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1946 erschien die Comic-Serie Lucky Luke zum ersten Mal. Und obwohl er nicht mehr der Jüngste ist, schießt der „lonesome cowboy" noch immer schneller als sein Schatten. Wie gut kennt ihr den Westernheld und seine Widersacher?
Das große Lucky-Luke-Quiz
Lucky Luke, der Mann, der schneller zieht als sein Schatten, feiert im November seinen 80. Geburtstag. Wieviel wisst ihr über den Westernheld und Comicstar? Findet es heraus und werdet Quiz-Champion!
Frage 1 von 11:
Wie heißt die Mutter der Daltons?
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