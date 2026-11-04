Forstunfall in Kramsach: 47-jähriger Arbeiter per Tau geborgen

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück in Kramsach ist am Mittwochvormittag ein 47-Jähriger verletzt worden. Der Mann war gegen 11.10 Uhr allein mit Waldarbeiten beschäftigt.

Als er den Stamm einer ausgewachsenen Buche mit einer Motorsäge durchtrennte, schnellte dieser laut Polizei seitlich weg. Der Stamm traf den Arbeiter am Unterschenkel. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, konnte aber noch selbst den Notruf absetzen.