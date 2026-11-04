Ungewöhnliche Beute: Täter stahlen in Neustift 20 Leitschienen

Die Beute war ungewöhnlich und alles andere als handlich: Unbekannte Täter haben von einem Lagerplatz in Neustift im Stubaital 20 Straßenleitschienen gestohlen. Der mögliche Tatzeitraum erstreckt sich über mehr als einen Monat.

Die Leitschienen waren auf einem Lagerplatz im Gewerbegebiet neben der Stubaitalstraße gelagert. Nach Angaben der Polizei dürften die Täter zwischen dem 1. Oktober und dem 4. November zugeschlagen haben. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.