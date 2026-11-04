18 couragierte Bürgerinnen wurden vom KSÖ ausgezeichnet

Für ihr Hinsehen und ihr verantwortungsvolles Handeln wurden vier Frauen und 13 Männer am Dienstag geehrt.

Die Auszeichnung von couragierten Bürgerinnen und Bürgern fand am Dienstag im Landhaus statt. Landeshauptmann Anton Mattle holte gemeinsam mit dem Präsidenten des Kompetenzzentrum Sicheres Österreich, Landespolizeidirektor Helmut Tomac, besonders mutige Personen vor den Vorhang. „Damit wir als Gesellschaft und Gemeinschaft funktionieren, braucht es Zivilcourage“, sagte Mattle: „Zivilcourage braucht vor allem Menschen, die sie leben.“

BPKdt. Obstlt Hubert Juen, BGM Roppen Ingo Mayr, LPD Mag. Helmut Tomac, Marion Klocker, Judith Perwög, Petra Kluibenschädel, Stefan Scheiber, Angelika Paoli, LH Anton Mattle, BH Mag. a Eva Loidhold, BGM Silz Ing. Helmut Dablander © LPD Tirol/Gruber

Unter dem Motto „Hinsehen, Hinhören und verantwortungsvoll Handeln, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen“ – wurden 18 couragierte Zivilpersonen (4 Frauen, 13 Männer und ein Jugendlicher) ausgezeichnet.

v.l. BPKdt. Obstlt Christoph Patigler, LPD Mag. Helmut Tomac, Tobias Lorenz, Marco Gruber, Martin Narr, Christian Luchetta, Mag. Günther Zangerl (Vorstand Silvretta Seilbahn AG), LH Anton Mattle, BH-Stv. Mag. Bernd Tamanini und BGM von Ischgl Werner. © LPD Tirol/Gruber

Diese hatten in zehn Fällen durch ihre besondere Aufmerksamkeit und durch das Übermitteln präziser Hinweise an die Polizei sowie das Erkennen eines sofortigen Handlungsbedarfs Mut und Zivilcourage bewiesen.

Dadurch wurde die Polizei bei der Klärung von Straftaten und der Festnahme von Tatverdächtigen wesentlich unterstützt. „Wir brauchen Menschen, die hinschauen statt wegschauen, die handeln statt zusehen“, fasste es Helmut Tomac bei der Feier zusammen. (TT)