Leiter rutschte weg: 43-Jähriger stürzte in Hopfgarten von Gondel

Bei Wartungsarbeiten an einer Gondel hat sich am Mittwochnachmittag in Hopfgarten im Brixental ein 43-Jähriger verletzt. Er prallte auf einen Betonboden und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14.40 Uhr. Der 43-Jährige führte gemeinsam mit einem 40-jährigen Kollegen Wartungsarbeiten an der Gondel durch. Der ältere der beiden Arbeiter wollte über eine Leiter hinaufsteigen. Sein Kollege befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Gondel.

Beim Aufstieg rutschte die Leiter nach hinten weg. Der 43-Jährige verlor dadurch den Halt und stürzte aus einer Höhe von rund drei Metern auf den darunterliegenden Betonboden. Er zog sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zu.