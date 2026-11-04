Vor Tirol-Besuch
Söder, der Transit-Elefant im Tiroler Landtag: Wieso die Opposition Mattle in die Pflicht nimmt
Treffen sich am Samstag in Innsbruck wieder: Landeshauptmann Anton Mattle (VP), Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP), Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP; v.l.).
© Rita Falk
Noch nicht da, aber omnipräsent: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder dominierte gestern den Landtag-Auftakt. Mattle stand Rede und Antwort.
Kommentare