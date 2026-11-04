Cyberangriff auf französische Bank: Mehr als 100 Mio. Euro weg

Die französische Regionalbank Crédit Mutuel Arkéa ist nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Verluste würden auf mehr als 100 Mio. Euro geschätzt, erklärte die Bank am Mittwoch. Die Angreifer hätten das eigene Konto der Crédit Mutuel Arkéa genutzt, „um Transaktionen an andere Bankakteure auszuführen“, wurde die französische Bank zitiert. Anschließend hätten die Hacker das Geld „über spezialisierte Plattformen in Kryptowährung umgewandelt“.