Klubvize der Bundes-FPÖ Norbert Nemeth (57) überraschend verstorben

Der stellvertretende FPÖ-Klubobmann Norbert Nemeth ist im Alter von 57 Jahren überraschend verstorben. Der langjährige Klubdirektor galt als eine der prägenden Persönlichkeiten der Freiheitlichen. Die Anteilnahme reicht über die Parteigrenzen hinweg.

Die Bundes-FPÖ trauert um ihren langjährigen Klubdirektor und zuletztigen Klubvize Norbert Nemeth. Die Freiheitlichen zeigten sich am Mittwoch vom „völlig überraschenden und unerwarteten Ableben“ des langjährigen Klubdirektors bestürzt.

Der gebürtige Wiener und Jurist begann seine politische Laufbahn in Niederösterreich. 2006 wurde er unter Heinz-Christian Strache Klubdirektor der FPÖ und entwickelte sich zu einer zentralen Figur des freiheitlichen Parlamentsklubs. Bei der vergangenen Nationalratswahl zog Nemeth selbst als Abgeordneter ins Parlament ein und wurde einer der Stellvertreter von FPÖ-Chef Herbert Kickl. Eine wichtige Rolle spielte er zuletzt auch bei den letztlich gescheiterten Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP.