In Sölden noch am Start
Kurz nach Debüt im Weltcup verletzt: ÖSV-Talent fällt wochenlang aus
Beim Weltcupdebüt hatte Jakob Eisner noch Spaß.
© IMAGO/Klaus Pressberger
Der Kärntner Jakob Eisner hat sich eineinhalb Wochen nach seinem Debüt im Ski-Weltcup in Sölden verletzt und muss mehr als einen Monat pausieren. Der 23-Jährige zog sich bei einem Einfädler im Slalomtraining einen Teilriss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk zu.
Er fällt laut ÖSV-Angaben vom Mittwoch vier bis sechs Wochen aus. (APA, TT.com)
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