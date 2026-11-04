Bayerns Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (55) tot in Berliner Hotel gefunden

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren gestorben. Der Vorsitzende der Freien Wähler wurde am Mittwoch leblos in einem Berliner Hotel aufgefunden. Das berichteten am Mittwochabend mehrere Medien.

Die Bild berief sich dabei auf Quellen aus der bayerischen Staatsregierung und der Berliner Polizei. Eine offizielle Mitteilung der Staatsregierung lag zunächst nicht vor. Zu den Todesumständen wurden vorerst keine weiteren Einzelheiten bekannt.