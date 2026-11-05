Nationalpark Neusiedler See wird um 276 Hektar erweitert

Der Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel wird bei Apetlon und im Hanság um insgesamt rund 276 Hektar erweitert. Auf Basis einer Verordnung der Burgenländischen Landesregierung werden zusätzlich angepachtete Flächen nun offiziell als Nationalparkflächen ausgewiesen. Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2027 in Kraft. Ziel der Erweiterung ist es, die Lebensräume langfristig zu sichern und ihren Zustand zu verbessern, hieß es zur APA.

Im Bereich Paulhof in Apetlon wird der Nationalpark um 146 Hektar erweitert. Die Flächenpacht für die ersten 23 Jahre beträgt insgesamt rund 2,6 Millionen Euro und wird im Rahmen des EU-Projekts LIFE Pannonic Salt finanziert. Im Hanság kommen vorerst rund 130 Hektar hinzu. Die Kosten für die Flächenpacht über die ersten 30 Jahre belaufen sich hier auf rund 5 Millionen Euro. Die Finanzierung erfolgt zur Gänze aus Mitteln des Biodiversitätsfonds. Im Laufe des Jahres 2027 sollen weitere rund 20 Hektar ergänzt werden.