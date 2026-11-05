Kanada-Experte: Viel Rückhalt für Premier Carney

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger reist am Donnerstag nach Kanada, wo sie auch ihre Amtskollegin Anita Anand treffen wird. Kanada hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend von den USA abgewandt und der EU angenähert. Vor dem Trip der NEOS-Politikerin nach Ottawa erörterte die APA mit dem deutschen Nordamerika- und Kanada-Experten Christian Lammert (Freie Universität Berlin) die Differenzen. Lammert ortet großen Rückhalt für den Kurs von Kanadas Premier Mark Carney.

Hintergrund der Entfremdung sind die Verhängung aggressiver Strafzölle, geopolitische Provokationen und Eingriffe in die wirtschaftliche Souveränität durch US-Präsident Donald Trump. Bei einem zweitägigen Gipfel im kanadischen Montreal schmiedeten die Europäische Union und Kanada in der Vorwoche eine "Allianz für die Zukunft". Beide Seiten brachten zahlreiche neue Projekte auf den Weg. Sie sollen etwa die Abhängigkeit von Großmächten wie China und den USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) und kritischen Rohstoffen reduzieren.

Der Nordamerika- und Kanada-Experte Christian Lammert argumentierte im Vorfeld von Meinl-Reisingers Kanada-Trip gegenüber der APA, Carney profitiere davon, dass US-Präsident Trump durch Strafzölle, geopolitische Provokationen und die Infragestellung der kanadischen Souveränität eine außenpolitische Auseinandersetzung zu einer Frage der nationalen Selbstbehauptung gemacht habe. Seine entschlossene Verteidigung der kanadischen Eigenständigkeit finde weit über das liberale Wählerlager hinaus Unterstützung. Gleichzeitig sei diese Zustimmung kein Freibrief für die Regierung, betonte Lammert.

Entscheidend werde sein, ob sie den Anspruch auf nationale Unabhängigkeit mit wirtschaftlicher Stabilität verbinden könne. Auch die jüngste Annäherung Kanadas an die Europäische Union wird laut Lammert von der Bevölkerung deutlich unterstützt. Das für Trumps Republikaner enttäuschende Wahlergebnis bei den Midterms vom vergangenen Dienstag eröffne Kanada neue Möglichkeiten, bedeute aber noch keine Entspannung.

Lammert: Ja, seine entschiedene Verteidigung der kanadischen Souveränität findet breite Unterstützung. Allerdings würde ich Carneys Position nicht einfach als "Anti-Trump" beschreiben. Politisch wirksam ist vor allem das Versprechen, Kanada gegen wirtschaftlichen Druck und gegen die Infragestellung seiner Eigenstaatlichkeit zu schützen. In einer im September veröffentlichten Umfrage hielten 71 Prozent der Kanadier Carneys Entscheidung für richtig, auf Trumps Zölle mit Gegenzöllen zu reagieren. Das spricht für einen Rückhalt, der deutlich über das liberale Stammpublikum hinausgeht.

Carney profitiert aus meiner Sicht davon, dass Trump eine außenpolitische Frage in eine Frage nationaler Selbstbehauptung verwandelt hat. Wer glaubwürdig für kanadische Eigenständigkeit steht, besitzt unter diesen Bedingungen einen politischen Vorteil. Das bedeutet allerdings keinen Blankoscheck für die Regierung: Entscheidend bleibt, ob sie diesen Anspruch mit wirtschaftlicher Stabilität verbinden kann.

Lammert: Ja, und zwar sehr deutlich. In einer Abacus-Data-Umfrage vom 4. bis 9. September unterstützten 80 Prozent eine engere strategische Zusammenarbeit mit der EU in Außenpolitik, Verteidigung und Wirtschaft. 81 Prozent befürworteten eine vertiefte Integration bei Handel, Reisen, Arbeit, Studium und Sicherheit, ausdrücklich unter Beibehaltung der kanadischen Nichtmitgliedschaft. Bemerkenswert ist, dass auch 70 Prozent der konservativen Wähler diese engere Integration unterstützten. Europa ist insofern kein rein liberales Projekt.

Man muss allerdings zwischen einer engeren Partnerschaft und einem EU-Beitritt unterscheiden. Eine volle Mitgliedschaft unterstützten in derselben Befragung 49 Prozent; 30 Prozent waren dagegen und 21 Prozent unentschieden. Die breite Mehrheit gilt also einer engeren Zusammenarbeit, nicht automatisch jeder denkbaren Form institutioneller Bindung.

Lammert: Ja - als Vertiefung einer bereits bestehenden Partnerschaft, nicht als kurzfristiger Ersatz für die USA. Mit dem seit 2017 vorläufig angewendeten Handelsabkommen CETA gibt es dafür bereits eine wirtschaftliche Grundlage. Im Juni 2025 haben Kanada und die EU außerdem eine Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft vereinbart. Kooperation bei kritischen Rohstoffen, digitalem Handel, Technologien und Verteidigungsindustrie gehört ebenfalls zur gemeinsamen Agenda. Die Annäherung besteht also längst nicht mehr nur aus politischen Sympathiebekundungen.

Bei Begriffen wie "assoziierte Mitgliedschaft" ist dagegen Vorsicht angebracht: Dafür gibt es derzeit keine etablierte rechtliche Kategorie innerhalb der EU; die konkrete Ausgestaltung wäre erst zu vereinbaren. Der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht: Europa kann Kanadas Handlungsspielraum erweitern, aber die USA nicht ersetzen. Dafür ist die wirtschaftliche Verflechtung mit dem südlichen Nachbarn zu groß. Die realistische Strategie lautet deshalb Diversifizierung, nicht Abkopplung.

Lammert: Ja, es gibt ein entsprechendes Milieu. Dabei sollte man aber Trump-Sympathie, den Wunsch nach guten Beziehungen zu den USA und die Zustimmung zu einem Anschluss strikt auseinanderhalten. Eine 2026 veröffentlichte politikwissenschaftliche Untersuchung zeigt, dass positive Einstellungen zu Trump besonders stark mit der Unterstützung einer Annexion zusammenhängen. Unter Anhängern der Conservative Party und der People's Party war diese Unterstützung höher. Daraus lässt sich aber keineswegs ableiten, dass die Konservativen insgesamt einen Anschluss befürworten: Die Untersuchung hält ausdrücklich fest, dass alle maßgeblichen Parteien die Annexion ablehnten.

Ein kanadischer Mehrheitswunsch nach einem Leben als 51. US-Bundesstaat ist jedenfalls nicht erkennbar. In der zugrunde liegenden Befragung von Ende Februar bis Mitte März 2025 unterstützten rund acht Prozent der Befragten einen Anschluss, rund 92 Prozent lehnten ihn ab; Unentschiedene wurden bei dieser Auswertung nicht mitgerechnet. Diese Zahlen sind keine aktuelle Momentaufnahme vom Oktober 2026, zeigen aber sehr deutlich, wie begrenzt die gesellschaftliche Basis der Idee war. Meine Einschätzung wäre deshalb: politisch sichtbar und mobilisierbar, aber kein mehrheitsfähiges nationales Projekt.

Lammert: Das Wahlergebnis eröffnet Kanada neue Möglichkeiten, bedeutet aber noch keine Entspannung. Die demokratischen Mehrheiten im Kongress können Trump stärker kontrollieren, seinen handelspolitischen Konfrontationskurs aber nicht ohne Weiteres stoppen. Dafür müssten sich auch genügend Republikaner gegen ihn stellen. Zudem vertreten die Demokraten selbst protektionistische Positionen. Ottawa gewinnt also mögliche Verbündete im Kongress, aber noch keinen berechenbaren Partner im Weißen Haus. Entscheidend wird sein, ob der wirtschaftliche Schaden durch die Zölle den parteiübergreifenden Druck auf Trump erhöht.

Lammert: Eine Verbesserung halte ich für möglich und aufgrund der engen wirtschaftlichen Verbindungen auch für wünschenswert. Sie hängt aber wesentlich davon ab, ob Washington Kanada wieder als verlässlichen Partner und souveränen Nachbarn behandelt. Solange Handelsdruck und Annexionsrhetorik die Beziehung prägen, bleibt der politische Anreiz groß, Alternativen zu suchen. Die kanadische Öffentlichkeit sieht dabei durchaus beides: die wirtschaftliche Bedeutung der USA und die Notwendigkeit, sich gegen amerikanischen Druck zu behaupten.

Die emotionale Europabegeisterung könnte bei einer Entspannung durchaus nachlassen. Ich würde daraus aber nicht folgern, dass auch die strategische Annäherung wieder verschwindet. Die Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit schaffen bereits institutionelle Grundlagen, die über die aktuelle Konfrontation hinausreichen.

Meine Prognose ist daher keine dauerhafte Entscheidung "Europa statt Amerika", sondern der Versuch, mit beiden enger zusammenzuarbeiten und zugleich weniger einseitig von Washington abhängig zu sein. Kanada will nicht europäisch werden - es will seine kanadische Eigenständigkeit besser absichern.