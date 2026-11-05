Jobabbau und Verluste: Autokrise trifft auch Metallwerk Deutsch in Innsbruck

Die Krise in der globalen Auto- und Zulieferbranche trifft das nächste Tiroler Unternehmen schwer. Beim Metallwerk Deutsch in Innsbruck ist nach massiven Umsatzrückgängen und roten Zahlen in der Bilanz auch der Personalstand stark geschrumpft. 23 Beschäftigte wurden dieses Jahr gekündigt.