„Geschäft ist unberechenbar“
Jobabbau und Verluste: Autokrise trifft auch Metallwerk Deutsch in Innsbruck
Die neuen, hoch automatisierten Maschinen in der Halle für Bauteile für Elektromobilität sind nicht ausgelastet.
© Axel Springer
Die Krise in der globalen Auto- und Zulieferbranche trifft das nächste Tiroler Unternehmen schwer. Beim Metallwerk Deutsch in Innsbruck ist nach massiven Umsatzrückgängen und roten Zahlen in der Bilanz auch der Personalstand stark geschrumpft. 23 Beschäftigte wurden dieses Jahr gekündigt.
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