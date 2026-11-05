Zigarettenstummel verursachte offenbar Brand in Wörgl: Polizei sucht Zeugen

Ein Papiermüllcontainer in Wörgl wurde durch einen Brand vollständig zerstört. Laut ersten Erhebungen dürfte ein entsorgter Aschenbecher mit noch glühenden Zigarettenstummeln das Feuer ausgelöst haben. Personen wurden nicht verletzt, die Polizei bittet aber um Hinweise.

Ein Papiermüllcontainer in Wörgl ist am Mittwochabend in der Sepp-Gangl-Straße vollständig ausgebrannt. Laut Polizei brach das Feuer gegen 21.15 Uhr aus. Laut ersten Erhebungen dürfte ein im Container entsorgter Aschenbecher mit noch glühenden Zigarettenstummeln den Brand ausgelöst haben. Die alarmierte Stadtfeuerwehr Wörgl konnte die Flammen nach kurzer Zeit löschen. Personen kamen keine zu Schaden.