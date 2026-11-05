200 Pensionisten verloren ihr schwimmendes Zuhause, für das sie alles aufgegeben hatten

Sie hatten Haus und Hof verkauft, um ihren Lebensabend auf einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Jetzt sind die Bewohner in Asien gestrandet.

Für mehr als 200 Menschen sollte die „Odyssey“ ein Zuhause auf Zeit werden – für manche sogar auf Lebenszeit. Sie kauften oder mieteten Kabinen auf dem Kreuzfahrtschiff des US-amerikanischen Unternehmens Villa Vie Residences, um die Welt vom Meer aus zu entdecken. Doch nach rund zwei Jahren auf See platzte der Traum Ende Oktober abrupt in Kambodscha.

In der Nacht auf Mittwoch hat das Schiff den Hafen von Sihanoukville im Südwesten des Landes verlassen – ohne seine BewohnerInnen. Die waren bereits vor Tagen aufgefordert worden, von Bord zu gehen, und müssen derzeit ihr Leben neu organisieren.

Das Auslaufen in der Nacht auf Mittwoch geht aus Daten des Schiffsverfolgungsdienstes MarineTraffic hervor. Demnach soll die „Odyssey“ auf dem Weg nach Singapur sein. Bereits am Montag hatte der Fernsehsender BTV unter Berufung auf den Leiter der örtlichen Tourismusbehörde, Taing Sochitkrishna, berichtet, dass das Schiff am 4. November Sihanoukville verlassen werde.

Sprit nicht mehr finanzierbar

Wegen explodierender Treibstoffkosten hatte der US-Anbieter Villa Vie Residences zuletzt den Betrieb überraschend ausgesetzt. Während der monatliche Spritaufwand pro Kabine früher durchschnittlich rund 1800 US-Dollar (etwa 1600 Euro) betrug, seien es in Asien zuletzt schätzungsweise 6000 bis 8000 US-Dollar gewesen, hatte der Betreiber mitgeteilt. Die Passagiere aus rund einem Dutzend Länder mussten ihre Sachen packen und das Schiff verlassen. Sie verloren innerhalb weniger Stunden ihr Heim auf See.

Der Kapitän der „Odyssey“ erklärte Medien, warum die 200 Bewohner des Kreuzfahrschiffs in Kambodscha zurückgelassen werden. © AFP/Tang Chhin

Das Konzept des Unternehmens verbindet langfristige Weltreisen auf dem Meer mit dem Komfort eines festen Zuhauses. Ursprünglich sollte die dreijährige Tour alle sieben Kontinente umfassen und noch bis Ende 2027 dauern. Kambodschanischen Politikern zufolge sollen einige der Betroffenen berichtet haben, für die endlose Kreuzfahrt ihre Häuser und Autos verkauft zu haben. Um eine Kabine für die voraussichtlich noch 15 Jahre Lebensdauer des Schiffs zu kaufen, legten die Bewohner zwischen rund 100.000 Euro (für eine Innenkabine) und 337.000 Euro hin. Dazu kamen monatliche Betriebskosten von mindestens 2200 Euro pro Person.

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