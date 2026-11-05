35. Tiroler Wirtschaftsforum
„Wir können das!“ Wie Europa bei KI das Ruder noch herumreißen kann
Tech-Beraterin Angie Gifford (r.) diskutierte mit Moderatorin Monika Rosen über Europas Chancen, Versäumnisse und Risiken bei KI.
© Patrick Steiner Tiroler Tageszeitung
Mehr Mut, mehr Tempo und mehr Risikobereitschaft: Beim Tiroler Wirtschaftsforum zeigten Tech-Managerin Angie Gifford, Palfinger-Chef Andreas Klauser und China-Experte Jörg Wuttke, wo Europas Technologie-Chancen liegen und was es dafür jetzt braucht.
Kommentare