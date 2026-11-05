Ein kleiner Stich kann ein großer Schritt sein

Wenn ab nächstem Frühjahr in Österreichs Apotheken geimpft werden darf, ist das definitiv eine große Veränderung des bestehenden Systems. Und trotzdem nur ein sehr kleiner Schritt, wenn man sich die Situation im Europa-Vergleich anschaut: 19 europäische Länder erlauben das Impfen in Apotheken bereits. Das Angebot ist zumeist umfangreicher als das in Österreich geplante und umfasst in der Regel auch die Influenza-Impfung. In den USA holt man sich den „Shot“ sogar im Supermarkt oder im Drive-in.