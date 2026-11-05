Dirigent Herbert Blomstedt mit 99 Jahren gestorben

Bis ins höchste Alter stand Herbert Blomstedt am Dirigentenpult. Nun ist der schwedische Maestro mit 99 Jahren gestorben. Er gehörte zu den großen Dirigenten seiner Generation.

Göteborg – Die Musikwelt trauert um Herbert Blomstedt. Der schwedische Dirigent ist am Mittwoch im Alter von 99 Jahren gestorben. Das teilte das Leipziger Gewandhaus mit. Nach Angaben seiner Agentur starb Blomstedt friedlich in seinem Haus in Göteborg im Kreis seiner Familie.

Über sieben Jahrzehnte hinweg stand er am Pult bedeutender Orchester in Europa und den USA. Er leitete die Staatskapelle Dresden, das NDR-Sinfonieorchester und zehn Jahre lang die San Francisco Symphony. Von 1998 bis 2005 war er Gewandhauskapellmeister in Leipzig. Auch danach blieb er dem Gewandhausorchester als Ehrendirigent eng verbunden.

Dabei wurde Blomstedt mit zunehmendem Alter beinahe noch mehr zur Ausnahmeerscheinung. Noch als über 90-Jähriger dirigierte er regelmäßig führende Orchester. Seinen letzten Auftritt hatte er am 15. Mai 2026 bei der San Francisco Symphony mit der Neunten Symphonie von Gustav Mahler. Gesundheitliche Probleme machten weitere Auftritte schließlich unmöglich. Selbst für 2027 waren ursprünglich noch Konzerte vorgesehen, darunter Auftritte mit den Wiener Philharmonikern kurz vor seinem 100. Geburtstag.

Immer wieder neu an die Musik

Musiker bewunderten an Blomstedt nicht nur sein phänomenales Gedächtnis, seine geistige Frische und seine Disziplin, sondern vor allem seine Neugier. Selbst bei Werken, die er oft dirigiert hatte, suchte er nach neuen Perspektiven. Routine war ihm suspekt. Man müsse, sagte er einmal, einem Werk mit Respekt und Dankbarkeit begegnen und empfänglich bleiben für das, was die Musik zu sagen habe.

Von 1998 bis 2005 stand Blomstedt als Nachfolger von Kurt Masur an der Spitze des Gewandhausorchesters Leipzig. Er führte die traditionelle deutsche Sitzordnung wieder ein, setzte auf historisch informierte Aufführungspraxis und erweiterte das Repertoire unter anderem um Werke skandinavischer Komponisten wie Jean Sibelius und Carl Nielsen. 2017 leitete er zum 275-jährigen Bestehen des Orchesters eine vierwöchige Jubiläumstournee durch Europa und Asien.

Noch mit 90 Jahren nahm Blomstedt mit dem Gewandhausorchester einen neuen Zyklus aller Beethoven-Sinfonien auf. Nach seinem Tod würdigte ihn Gewandhausdirektor Andreas Schulz als einen der größten Musiker seiner Zeit. Blomstedt habe dem Orchester auch gezeigt, dass „Größe aus Bescheidenheit erwächst“.

Keine Privilegien

Wie wenig Blomstedt vom Bild des autoritären Pultstars hielt, zeigte sich auch im Umgang mit seinen Musikern. Der Dresdner Cellist Bernward Gruner erinnerte sich später an eine USA-Tournee 1979. Wochenlang war die Staatskapelle Dresden damals mit dem Bus unterwegs. Blomstedt habe keine Privilegien beansprucht, sei mit den Musikern gefahren, habe gedolmetscht und älteren Orchestermitgliedern sogar die Koffer getragen.

Blomstedt verstand den Dirigenten ohnehin weniger als Herrscher über ein Orchester denn als Diener der Musik. Sein künstlerisches Credo fasste er so zusammen: „Die Musik soll sprechen – ich sehe meine Aufgabe darin, dass die Musik möglichst viel sagt, ich möglichst wenig.“

Geboren wurde Herbert Blomstedt am 11. Juli 1927 in Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts als Sohn schwedischer Eltern. Sein Vater war Prediger und Missionar der Siebenten-Tags-Adventisten, seine Mutter Pianistin und gab ihm den ersten Musikunterricht. Er studierte am Königlichen Konservatorium in Stockholm und an der Universität Uppsala, später Dirigieren an der Juilliard School in New York. Weitere Ausbildungsstationen waren Darmstadt und die Schola Cantorum Basiliensis. In Tanglewood studierte er unter anderem bei Leonard Bernstein. 1954 gab er sein Dirigentendebüt mit dem Stockholmer Philharmonischen Orchester.

Nach ersten Chefpositionen bei skandinavischen Orchestern debütierte Blomstedt 1969 bei der Staatskapelle Dresden. Von 1975 bis 1985 war er deren Chefdirigent, ehe er in die USA wechselte. Von 1985 bis 1995 leitete er die San Francisco Symphony. 1996 kehrte er nach Deutschland zurück und übernahm für kurze Zeit die Leitung des NDR-Sinfonieorchesters. 1998 wurde er Gewandhauskapellmeister in Leipzig.

Musik und Glaube

Blomstedt war bekennender Siebenten-Tags-Adventist und lebte seinen Glauben konsequent. Aus Respekt vor dem Sabbat probte er von Freitagabend bis Samstagabend nicht. Konzerte dirigierte er an diesen Tagen dennoch. Ein Konzert sei „eine Feier, eine geistige Kommunikation“, erklärte er einmal.

Privat blieb der Dirigent trotz seiner Weltkarriere stark seiner Familie verbunden. Seit 1955 war er mit Waltraud Regina „Traute“ Blomstedt, geborene Petersen, verheiratet. Sie starb 2003. Das Paar hatte vier Töchter.

Nach seinem Erfolgsrezept gefragt, verwies Blomstedt nicht auf Ehrgeiz. Er habe sich nie um eine Chefposition bemüht oder für eine solche beworben, sagte er einmal: „Sie sind immer zu mir gekommen.“ Gleichzeitig hätten ihn bis ins hohe Alter Selbstzweifel begleitet und die Frage, ob er wirklich gut genug sei, ein Orchester anzuführen.

„Freunde“

Ausgezeichnet wurde Blomstedt vielfach. 2017 erhielt er die Ehrenmedaille der Stadt Leipzig, 2019 ernannten ihn die Wiener Philharmoniker zum Ehrenmitglied. 2022 wurde ihm das Große Verdienstkreuz mit Stern der Bundesrepublik Deutschland verliehen, 2023 erhielt er den Opus Klassik für sein Lebenswerk. Im September 2026 kam mit dem japanischen Praemium Imperiale noch eine der international renommiertesten Auszeichnungen für Künstler hinzu.

Bis zuletzt blieb seine Neugier auf Musik ungebrochen. Seine Agentur erinnerte nach seinem Tod daran, dass Blomstedt immer wieder davon gesprochen habe, bis zu seinem 100. Geburtstag und darüber hinaus dirigieren zu wollen.