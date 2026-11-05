Wasserstand des Neusiedler Sees auf historischem Tiefstand

Der Wasserstand des Neusiedler Sees hat am Donnerstag mit 114,891 Meter über Adria einen neuen Tiefstwert seit 1965 erreicht. Zuletzt war der Wasserstand 2022 auf ähnlichem Niveau, lag damals jedoch einen Zentimeter darüber (114,9 Meter über Adria). Im Vorjahr stand das Wasser im See zur selben Zeit rund 40 Zentimeter höher. Ein halber Meter fehlt auf das langjährige Mittel und fast ein Meter auf den Höchstwert aus 2014.

Aktuell entwickle sich der Wasserstand ähnlich wie 2022, meinte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, kürzlich im Gespräch mit der APA. Der Regen der vergangenen Wochen habe jeweils nur wenige Millimeter gebracht und sei für den See zu gering ausgefallen. Zu hoffen sei nun, dass sich der See, aber auch die Salzlacken und der Grundwasserspiegel über den Winter erholen.