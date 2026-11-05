Schlechter Scherz: Warum Kinder Halloween-Naschereien präparierten

In Österreich kamen bisher 21 Fälle von mit Metallstücken versetzten Süßigkeiten zur Anzeige. Viermal gaben die Kinder zu, selbst die Verursacher zu sein. Die „SOKO Treat“ ermittelt weiter.

Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich dürften Kinder mit Metallgegenständen versehene Halloween-Süßigkeiten zum Teil selbst manipuliert haben. Das gab das Bundeskriminalamt (BK) Donnerstagfrüh in einer Aussendung bekannt. Österreichweit sind der „SOKO Treat“ bisher 21 Verdachtsfälle präparierter Naschsachen gemeldet worden. Vier Fälle, einer in Wien und einer in Oberösterreich sowie zwei in der Steiermark, gelten als geklärt: Die Kinder wollten ihre Eltern erschrecken.

Von den insgesamt 21 Fällen entfallen Stand Donnerstagfrüh sieben auf die Steiermark (Bezirke Leibnitz, Weiz, Gleisdorf und Murtal), sechs auf Niederösterreich (Bezirke Amstetten, Melk und Bruck an der Leitha), vier auf Oberösterreich (Bezirke Linz und Vöcklabruck), drei auf Wien sowie ein Fall auf Salzburg (Stadt Salzburg).

Online-Challenge als Motiv?

Bezüglich der 17 ungeklärten Fälle laufen in sämtlichen betroffenen Bundesländern sowie in der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe „Treat“ im Bundeskriminalamt die Nachforschungen auf Hochtouren. Dabei werden die einzelnen Vorfälle umfassend geprüft, mögliche Zusammenhänge untersucht und sämtliche verfügbaren Ermittlungsansätze konsequent verfolgt, so das BK.