Was in die Rotkreuzdose im Kühlschrank gehört und wo man sie bekommt

Wenn man selbst nicht mehr sprechen kann, kommt die Rettungsdose ins Spiel. Was sie beinhaltet, kann im Notfall entscheidend sein. Welche Informationen man im Kühlschrank aufbewahren sollte und warum.

Ein Herzinfarkt, ein Sturz oder eine plötzliche Bewusstlosigkeit: Wenn Betroffene nicht mehr selbst Auskunft geben können, zählt jede Minute. Genau hier soll die neue Rettungsdose helfen, die das Rote Kreuz Tirol derzeit kostenlos (auch gerne gegen freiwillige Spenden) ausgibt.

In einer kleinen Dose werden die wichtigsten Gesundheitsdaten gesammelt und im Kühlschrank aufbewahrt. Ein Aufkleber an der Haustür oder beim Telefon weist Rettungskräfte darauf hin, dass dort wichtige Informationen zu finden sind. „Das bedeutet für das Rettungspersonal, nicht in fremden Haushalten herumsuchen zu müssen“, erklärt Andreas Hlavac, Leiter der Bezirksstelle Hall in Tirol des Österreichischen Roten Kreuz, „und vielmehr noch beinhaltet die Dose wertvolle Informationen für den Notarzt, der oft im Rettungswagen mit der notwendigen Therapie beginnt“.

Was gehört in die Rettungsdose? Persönliche Daten

Medikamentenliste

Allergien und Unverträglichkeiten

Vorerkrankungen

Hinweise auf Blutverdünner

Notfallkontakte

Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht

Weitere wichtige medizinische Unterlagen

Bereits in der Dose enthalten ist ein Formular, das man mit den wichtigsten Infos ausfüllen kann. Die Unterlagen können jederzeit ergänzt werden. Auch zusätzliche Dokumente finden in der Dose Platz, sie ist ausreichend dimensioniert.

Die Idee findet bereits großen Anklang. Noch vor offiziellem Start wurden alleine in einer Ausgabestelle in Schwaz 10 Dosen ausgegeben. In Zukunft wird die Dose bei Veranstaltungen gleich mitgenommen, um sie zu verteilen.

Andreas Hlavac bei der Ausgabestelle in Hall in Tirol, Bruckergasse 20. © Axel Springer

Warum ausgerechnet im Kühlschrank?

„Der Kühlschrank ist ein Ort, den Rettungskräfte leicht finden können“, klärt Hlavac auf. Während persönliche Unterlagen oft an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden, schafft die Rettungsdose einen fixen Platz für Notfallinformationen. Diese wird auch vom Rettungspersonal mit in die Klinik genommen. „Notfallkontakte beispielsweise muss im Ernstfall manchmal die Polizei per Melderegister irgendwie herausfinden“, berichtet der Experte, „oft befragen wir im Rettungsdienst auch Nachbarn, ob sie wissen, wen man nun kontaktieren soll“.

10.000 Stück der Rettungsdose wurden in der ersten Charge bestellt. © Axel Springer

Auf einen Blick Was? Rettungsdose mit wichtigen Gesundheitsdaten Wo? Im Kühlschrank Kosten? Kostenlos (oder gegen freiwillige Spende) Für wen? Besonders für ältere, alleinstehende oder chronisch kranke Menschen Nutzen? Schnellere Information für Rettungsdienst und Krankenhaus im Notfall

Was bringt die Dose konkret im Ernstfall?

Kann eine Patientin oder ein Patient nicht sprechen, helfen die Informationen den Einsatzkräften und dem Krankenhaus bei der schnellen Einschätzung der Situation. Besonders wichtig sind Hinweise auf Medikamente, Allergien oder Blutverdünner. „Dadurch kann die Behandlung rascher und gezielter beginnen“, sagt Hlavac.

Die Dose ist handlich, hat aber genügend Platz für die wichtigsten Informationen und mehr. Sie ist gratis erhältlich - oder für eine freiwillige Spende. © Axel Springer

Für wen lohnt sich die Rettungsdose besonders? Vor allem für: ältere Menschen,

Alleinlebende,

Personen mit chronischen Erkrankungen,

Menschen mit mehreren Medikamenten oder Allergien.

Für Familien ohne besondere Vorerkrankungen ist der Nutzen meist geringer. Wer jedoch regelmäßig Medikamente einnimmt oder gesundheitliche Risiken hat, kann von der zusätzlichen Information profitieren. Der Dose sind Sticker beigefügt, diese kann man an der Haustüre und an der Kühlschranktüre anbringen.

Die Sticker können dem Rettungspersonal schnell Auskunft über die Rettungsdose geben. © Rotkreuzdose.tirol

Auch an Haustiere denken

Auf dem Informationsblatt kann auch vermerkt werden, ob Haustiere im Haushalt leben. Das kann hilfreich sein, wenn nach einem Notfall niemand sofort vor Ort ist. Über die hinterlegten Kontakte können Angehörige oder Bekannte informiert werden, damit sich jemand um Hund, Katze oder andere Tiere kümmert. „Das ist vielen Personen besonders wichtig“, berichtet der Rettungsleiter. „Und bei anschließenden längeren stationären Aufenthalten muss das ebenso geklärt werden.“ Tatsächlich käme dies mehrmals jährlich vor.

Aktuelle Ausgabestellen in Tirol Hall in Tirol: Bruckergasse 20 Imst: Meraner Straße 16 Schönberg: Brennerautobahn 1 Kufstein: Weissachstraße 4 Zams: Hauptstraße 133 Reutte: Innsbrucker Straße 37 Schwaz: Münchnerstraße 25 Telfs: Marktplatz 9 Wattens: Weisstraße 1

Woher kommt die Idee?

Das Konzept stammt ursprünglich aus Großbritannien, wo es bereits weit verbreitet ist. Auch in mehreren österreichischen Bundesländern wird die Rettungsdose seit Jahren genutzt, vor allem in Niederösterreich. Nun soll sie verstärkt auch in Tirol bekannt gemacht werden.