Was in die Rotkreuzdose im Kühlschrank gehört und wo man sie bekommt
Wenn man selbst nicht mehr sprechen kann, kommt die Rettungsdose ins Spiel. Was sie beinhaltet, kann im Notfall entscheidend sein. Welche Informationen man im Kühlschrank aufbewahren sollte und warum.
Ein Herzinfarkt, ein Sturz oder eine plötzliche Bewusstlosigkeit: Wenn Betroffene nicht mehr selbst Auskunft geben können, zählt jede Minute. Genau hier soll die neue Rettungsdose helfen, die das Rote Kreuz Tirol derzeit kostenlos (auch gerne gegen freiwillige Spenden) ausgibt.
In einer kleinen Dose werden die wichtigsten Gesundheitsdaten gesammelt und im Kühlschrank aufbewahrt. Ein Aufkleber an der Haustür oder beim Telefon weist Rettungskräfte darauf hin, dass dort wichtige Informationen zu finden sind. „Das bedeutet für das Rettungspersonal, nicht in fremden Haushalten herumsuchen zu müssen“, erklärt Andreas Hlavac, Leiter der Bezirksstelle Hall in Tirol des Österreichischen Roten Kreuz, „und vielmehr noch beinhaltet die Dose wertvolle Informationen für den Notarzt, der oft im Rettungswagen mit der notwendigen Therapie beginnt“.
Was gehört in die Rettungsdose?
- Persönliche Daten
- Medikamentenliste
- Allergien und Unverträglichkeiten
- Vorerkrankungen
- Hinweise auf Blutverdünner
- Notfallkontakte
- Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht
- Weitere wichtige medizinische Unterlagen
Bereits in der Dose enthalten ist ein Formular, das man mit den wichtigsten Infos ausfüllen kann. Die Unterlagen können jederzeit ergänzt werden. Auch zusätzliche Dokumente finden in der Dose Platz, sie ist ausreichend dimensioniert.
Die Idee findet bereits großen Anklang. Noch vor offiziellem Start wurden alleine in einer Ausgabestelle in Schwaz 10 Dosen ausgegeben. In Zukunft wird die Dose bei Veranstaltungen gleich mitgenommen, um sie zu verteilen.
Warum ausgerechnet im Kühlschrank?
„Der Kühlschrank ist ein Ort, den Rettungskräfte leicht finden können“, klärt Hlavac auf. Während persönliche Unterlagen oft an unterschiedlichen Orten aufbewahrt werden, schafft die Rettungsdose einen fixen Platz für Notfallinformationen. Diese wird auch vom Rettungspersonal mit in die Klinik genommen. „Notfallkontakte beispielsweise muss im Ernstfall manchmal die Polizei per Melderegister irgendwie herausfinden“, berichtet der Experte, „oft befragen wir im Rettungsdienst auch Nachbarn, ob sie wissen, wen man nun kontaktieren soll“.
Auf einen Blick
Was? Rettungsdose mit wichtigen Gesundheitsdaten
Wo? Im Kühlschrank
Kosten? Kostenlos (oder gegen freiwillige Spende)
Für wen? Besonders für ältere, alleinstehende oder chronisch kranke Menschen
Nutzen? Schnellere Information für Rettungsdienst und Krankenhaus im Notfall
Was bringt die Dose konkret im Ernstfall?
Kann eine Patientin oder ein Patient nicht sprechen, helfen die Informationen den Einsatzkräften und dem Krankenhaus bei der schnellen Einschätzung der Situation. Besonders wichtig sind Hinweise auf Medikamente, Allergien oder Blutverdünner. „Dadurch kann die Behandlung rascher und gezielter beginnen“, sagt Hlavac.
Für wen lohnt sich die Rettungsdose besonders?
Vor allem für:
- ältere Menschen,
- Alleinlebende,
- Personen mit chronischen Erkrankungen,
- Menschen mit mehreren Medikamenten oder Allergien.
Für Familien ohne besondere Vorerkrankungen ist der Nutzen meist geringer. Wer jedoch regelmäßig Medikamente einnimmt oder gesundheitliche Risiken hat, kann von der zusätzlichen Information profitieren. Der Dose sind Sticker beigefügt, diese kann man an der Haustüre und an der Kühlschranktüre anbringen.
Auch an Haustiere denken
Auf dem Informationsblatt kann auch vermerkt werden, ob Haustiere im Haushalt leben. Das kann hilfreich sein, wenn nach einem Notfall niemand sofort vor Ort ist. Über die hinterlegten Kontakte können Angehörige oder Bekannte informiert werden, damit sich jemand um Hund, Katze oder andere Tiere kümmert. „Das ist vielen Personen besonders wichtig“, berichtet der Rettungsleiter. „Und bei anschließenden längeren stationären Aufenthalten muss das ebenso geklärt werden.“ Tatsächlich käme dies mehrmals jährlich vor.
Aktuelle Ausgabestellen in Tirol
Hall in Tirol: Bruckergasse 20
Imst: Meraner Straße 16
Schönberg: Brennerautobahn 1
Kufstein: Weissachstraße 4
Zams: Hauptstraße 133
Reutte: Innsbrucker Straße 37
Schwaz: Münchnerstraße 25
Telfs: Marktplatz 9
Wattens: Weisstraße 1
Woher kommt die Idee?
Das Konzept stammt ursprünglich aus Großbritannien, wo es bereits weit verbreitet ist. Auch in mehreren österreichischen Bundesländern wird die Rettungsdose seit Jahren genutzt, vor allem in Niederösterreich. Nun soll sie verstärkt auch in Tirol bekannt gemacht werden.
Aktuelle Infos unter ROTKREUZDOSE - Ihr Helfer im Notfall
Kommentare