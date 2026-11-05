MAGAZIN: „Das Auge trinkt mit“: TT-LeserInnen mixen Cocktails in Österreichs bester Bar

Einmal selbst hinter dem Tresen einer der renommiertesten Bars Europas stehen: Für sechs TeilnehmerInnen des TT-Gaumenfreuden-Events wurde das Realität. In der Innsbrucker Dunlin Bar griffen sie zum Shaker und bekamen jede Menge Tipps für die eigene Hausbar.

„Eigentlich bin ich eher bei einem Glas oder einem Bier daheim. Aber man muss alles mal ausprobieren“, meint Hermann Ladner aus Zams. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Mayer und vier weiteren TeilnehmerInnen des TT-Gaumenfreuden-Events wird der Oberländer heute in die Kunst des Cocktailmachens eingeführt.

Die kleine, ausgewählte Gruppe hat die Gelegenheit, hinter die Kulissen der vielfach prämierten Dunlin Bar in Innsbruck zu blicken und selbst zum Shaker zu greifen. Jeder und jede Anwesende darf sich seinen eigenen Drink aussuchen und kreieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Klassiker wie Espresso Martina, Daiquiri oder Margarita. Allesamt Drinks, die man auch daheim nachmixen kann.

Zwei Klassiker, zwei Gläser: Der fruchtige Bramble wird auf Eis serviert, der elegante Old Cuban in der Champagnerschale. © TT/Patrick Steiner

Den Anfang macht Antonia Heschl. Als die Lanserin den Anruf über die Möglichkeit zur Teilnahme erhielt, war die Freude groß. „Ich war schon öfter hier“, verrät sie begeistert und auch am Shaker wirkt sie erstaunlich routiniert. Gemeinsam mit Barkeeperin Corinna Tschallener bereitet sie einen Bramble auf mit Gin und Beerenlikör zu. „Das Auge trinkt mit“, erklärt die Expertin, während Antonia den fruchtigen Cocktail mit frischen Beeren garniert.

Mit Liebe garniert und serviert

Mit Eis solle man nicht sparsam umgehen. „Je weniger Eis im Cocktail ist, desto schneller bildet sich Schmelzwasser und desto weniger lang bleibt der Drink gekühlt“, sagt Corinna und erklärt damit, warum Barkeeper so viel Eis verwenden. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch: Die Teilnehmerinnen dürfen von jedem Getränk des anderen kosten. Das Urteil fällt einstimmig aus: gelungen.

TT-leser Christian Meyer bereitet unter Anleitung von Lucy Weichbrodt einen Americano zu. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

Die Stimmung ist gut an diesem Nachmittag. Einmal einen Tag exklusiv in kleiner Runde in einer Cocktailbar zu verbringen, hat seinen Reiz. Während die Gäste mixen und shaken, gibt Barchef Kostas Karvounis praktische Tipps für zuhause. Den Beerenlikör für den Brumble könne man beispielsweise ganz einfach selbst zubereiten. „Wer Beeren daheim hat, die nicht mehr allzu sexy aussehen, legt diese am besten in Alkohol und Zucker ein. Der Likör ist dann relativ lange haltbar“, erklärt Karvounis.

Cocktail-Rezepte Gin Basil Smash Zutaten: 6 cl Gin, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup, 8-10 Basilikumblätter, Eis. Zubereitung: Basilikum und Saft und Sirup andrücken. Gin und Eis dazugeben. 15 Sekunden kräftig schütteln und über frisches Eis abseihen. Bramble Zutaten: 5 cl Gin, 2,5 cl Zitronensaft, 1,5 cl Zuckersirup, 2 cl Beerenlikör. Zubereitung: Alle Zutaten kräftig shaken und über frisches Eis abseihen. Old Cuban Zutaten: 4,5 cl gereifter Rum, 2,5 cl Limettensaft, 2 cl Zuckersirup, 6-8 Minzblätter, 2 Spritzer Angostura, 5-6 cl trockener Sekt. Zubereitung: Alles außer Sekt mit Eis schütteln, fein abseihen und mit Sekt auffüllen. Espresso Martini Zutaten: 4 cl Wodka, 2 cl Kaffeelikör, 3 cl frischer Espresso, 1 cl Zuckersirup, Eis. Zubereitung: Espresso kurz abkühlen lassen. Alle Zutaten mit viel Eis 15-20 Sekunden kräftig schütteln und fein in ein gekühltes Glas abseihen. Americano Zutaten: 3 cl Campari, 3 cl roter süßer Wermut, Soda, Eis. Zubereitung: Campari und Wermut im eisgefüllten Glas verrühren. Mit Soda auffüllen und kurz umrühren.

Das Konzept der Bar basiert auf der Fermentation. Auf der Karte findet man ganz spezielle „fancy“ Drinks mit fruchtiger Note. Für die GewinnerInnen hat das Bar-Team einfachere, klassische Drinks ausgewählt, mit denen man beim nächsten Abend mit Freunden glänzen kann.

TT-Leserin Brigitte Pfurtscheller hatte sichtlich Freude daran, selbst zum Shaker zu greifen und einen Old Cuban zu mixen. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

„Wodka, Gin, Whiskey, Rum, diverse Liköre, Zitrusfrüchte und Säfte sollten in keiner guten Hausbar fehlen“, rät der Bartender mit griechischen Wurzeln. Einen Shaker gibt es in Supermärkten. „Wer will, kann auch alternativ einen Milchschaumbehälter nehmen.“

Von Auszeichnungen und Erlebnissen

Im Oktober 2025 kürte das Magazin Mixology das Dunlin zur „Bar des Jahres“. Damit ging die renommierte Auszeichnung erstmals seit 19 Jahren nicht nach Wien, sondern nach Tirol. Der Erfolgslauf setzte sich im Juli 2026 fort: Als erstes und bislang einziges österreichisches Lokal schaffte es die Bar in die Premieren-Ausgabe von „Europe’s 50 Best Bars“. Für den Barchef Kostas Karvounis und sein Team ein „Once in a lifetime“-Erlebnis.

Dunlin-Chef Kostas Karvounis und die Bartenderinnen Lucy Weichbrodt und Corinna Tschallener machten den Nachmittag für die TT-GewinnerInnen zu einem besonderen Erlebnis. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

Auch für Brigitte Pfurtscheller und ihre Tochter Melanie Rasinger aus Zirl ist der Cocktailkurs ein besonderes Erlebnis. Während die Mutter einen Old Cuban mit Rum und Sekt mixt, entscheidet sich die Tochter für einen Whiskey Sou mit frischem Eiweiß. „Beim Shaken kann man richtig Gas geben“, sagt Bartenderin Lucy Weichbrodt lachend. „Sobald sich der Shaker in den Händen eisig anfühlt, ist der Drink fertig.“

Rühren, mixen, shaken

Der Old Cuban landet anschließend in einer eleganten Champagnerschale. „Je breiter das Glas, desto besser können sich die Aromen entfalten“, weiß Barchef Kostas Karvounis. Auch die anderen Teilnehmer zeigen Kreativität: Christian Mayer bereitet einen Americano zu, sein Freund Hermann einen leuchtend grünen Gin Basil Smash.

Fruchtig-frisch kommt der Gin Basil Smash daher. Eine Erfindung des legendären Hamburger Bartenders Jörg Meyer im Jahr 2008. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung

Laura Schönherr aus Innsbruck hat einen besonderen Wunsch. Sie möchte „etwas mit Holunder“ trinken und entwickelt gemeinsam mit Barkeeperin Corinna kurzerhand ihre eigene Kreation. „Dann nennen wir ihn einfach Laura“, schlägt die Cocktail-Expertin vor. Die Idee kommt an, ebenso wie der Drink selbst. Das Urteil von Gastgeber Kostas Karvounis fällt jedenfalls positiv aus.

Das Urteil der Gruppe fällt ebenso. Der Ausflug in die Welt der Cocktails und feinen Aromen trifft sichtlich den Geschmack aller Beteiligten. Mit einem letzten „Prost“ klingt der Nachmittag aus. Im Gepäck: jede Menge Inspiration und das nötige Know-how, um künftig auch zuhause raffinierten Drinks zu servieren.

Gute Stimmung und gute Drinks: Hermann Ladner, Antonia Heschl, Laura Schönherr, Melanie Rasinger, Brigitte Pfurtscheller und Christain Mayer genießen den gemeinsamen Ausklang des Cocktailkurses. © Patrick Steiner / Tiroler Tageszeitung