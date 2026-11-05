MAGAZIN: „Das Auge trinkt mit“: TT-LeserInnen mixen Cocktails in Österreichs bester Bar
Einmal selbst hinter dem Tresen einer der renommiertesten Bars Europas stehen: Für sechs TeilnehmerInnen des TT-Gaumenfreuden-Events wurde das Realität. In der Innsbrucker Dunlin Bar griffen sie zum Shaker und bekamen jede Menge Tipps für die eigene Hausbar.
„Eigentlich bin ich eher bei einem Glas oder einem Bier daheim. Aber man muss alles mal ausprobieren“, meint Hermann Ladner aus Zams. Gemeinsam mit seinem Kollegen Christian Mayer und vier weiteren TeilnehmerInnen des TT-Gaumenfreuden-Events wird der Oberländer heute in die Kunst des Cocktailmachens eingeführt.
Die kleine, ausgewählte Gruppe hat die Gelegenheit, hinter die Kulissen der vielfach prämierten Dunlin Bar in Innsbruck zu blicken und selbst zum Shaker zu greifen. Jeder und jede Anwesende darf sich seinen eigenen Drink aussuchen und kreieren. Zur Auswahl stehen unter anderem Klassiker wie Espresso Martina, Daiquiri oder Margarita. Allesamt Drinks, die man auch daheim nachmixen kann.
Den Anfang macht Antonia Heschl. Als die Lanserin den Anruf über die Möglichkeit zur Teilnahme erhielt, war die Freude groß. „Ich war schon öfter hier“, verrät sie begeistert und auch am Shaker wirkt sie erstaunlich routiniert. Gemeinsam mit Barkeeperin Corinna Tschallener bereitet sie einen Bramble auf mit Gin und Beerenlikör zu. „Das Auge trinkt mit“, erklärt die Expertin, während Antonia den fruchtigen Cocktail mit frischen Beeren garniert.
Mit Liebe garniert und serviert
Mit Eis solle man nicht sparsam umgehen. „Je weniger Eis im Cocktail ist, desto schneller bildet sich Schmelzwasser und desto weniger lang bleibt der Drink gekühlt“, sagt Corinna und erklärt damit, warum Barkeeper so viel Eis verwenden. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch: Die Teilnehmerinnen dürfen von jedem Getränk des anderen kosten. Das Urteil fällt einstimmig aus: gelungen.
Die Stimmung ist gut an diesem Nachmittag. Einmal einen Tag exklusiv in kleiner Runde in einer Cocktailbar zu verbringen, hat seinen Reiz. Während die Gäste mixen und shaken, gibt Barchef Kostas Karvounis praktische Tipps für zuhause. Den Beerenlikör für den Brumble könne man beispielsweise ganz einfach selbst zubereiten. „Wer Beeren daheim hat, die nicht mehr allzu sexy aussehen, legt diese am besten in Alkohol und Zucker ein. Der Likör ist dann relativ lange haltbar“, erklärt Karvounis.
Cocktail-Rezepte
Gin Basil Smash
Zutaten: 6 cl Gin, 3 cl Zitronensaft, 2 cl Zuckersirup, 8-10 Basilikumblätter, Eis. Zubereitung: Basilikum und Saft und Sirup andrücken. Gin und Eis dazugeben. 15 Sekunden kräftig schütteln und über frisches Eis abseihen.
Bramble
Zutaten: 5 cl Gin, 2,5 cl Zitronensaft, 1,5 cl Zuckersirup, 2 cl Beerenlikör. Zubereitung: Alle Zutaten kräftig shaken und über frisches Eis abseihen.
Old Cuban
Zutaten: 4,5 cl gereifter Rum, 2,5 cl Limettensaft, 2 cl Zuckersirup, 6-8 Minzblätter, 2 Spritzer Angostura, 5-6 cl trockener Sekt. Zubereitung: Alles außer Sekt mit Eis schütteln, fein abseihen und mit Sekt auffüllen.
Espresso Martini
Zutaten: 4 cl Wodka, 2 cl Kaffeelikör, 3 cl frischer Espresso, 1 cl Zuckersirup, Eis. Zubereitung: Espresso kurz abkühlen lassen. Alle Zutaten mit viel Eis 15-20 Sekunden kräftig schütteln und fein in ein gekühltes Glas abseihen.
Americano
Zutaten: 3 cl Campari, 3 cl roter süßer Wermut, Soda, Eis. Zubereitung: Campari und Wermut im eisgefüllten Glas verrühren. Mit Soda auffüllen und kurz umrühren.
Das Konzept der Bar basiert auf der Fermentation. Auf der Karte findet man ganz spezielle „fancy“ Drinks mit fruchtiger Note. Für die GewinnerInnen hat das Bar-Team einfachere, klassische Drinks ausgewählt, mit denen man beim nächsten Abend mit Freunden glänzen kann.
„Wodka, Gin, Whiskey, Rum, diverse Liköre, Zitrusfrüchte und Säfte sollten in keiner guten Hausbar fehlen“, rät der Bartender mit griechischen Wurzeln. Einen Shaker gibt es in Supermärkten. „Wer will, kann auch alternativ einen Milchschaumbehälter nehmen.“
Von Auszeichnungen und Erlebnissen
Im Oktober 2025 kürte das Magazin Mixology das Dunlin zur „Bar des Jahres“. Damit ging die renommierte Auszeichnung erstmals seit 19 Jahren nicht nach Wien, sondern nach Tirol. Der Erfolgslauf setzte sich im Juli 2026 fort: Als erstes und bislang einziges österreichisches Lokal schaffte es die Bar in die Premieren-Ausgabe von „Europe’s 50 Best Bars“. Für den Barchef Kostas Karvounis und sein Team ein „Once in a lifetime“-Erlebnis.
Auch für Brigitte Pfurtscheller und ihre Tochter Melanie Rasinger aus Zirl ist der Cocktailkurs ein besonderes Erlebnis. Während die Mutter einen Old Cuban mit Rum und Sekt mixt, entscheidet sich die Tochter für einen Whiskey Sou mit frischem Eiweiß. „Beim Shaken kann man richtig Gas geben“, sagt Bartenderin Lucy Weichbrodt lachend. „Sobald sich der Shaker in den Händen eisig anfühlt, ist der Drink fertig.“
Rühren, mixen, shaken
Der Old Cuban landet anschließend in einer eleganten Champagnerschale. „Je breiter das Glas, desto besser können sich die Aromen entfalten“, weiß Barchef Kostas Karvounis. Auch die anderen Teilnehmer zeigen Kreativität: Christian Mayer bereitet einen Americano zu, sein Freund Hermann einen leuchtend grünen Gin Basil Smash.
Laura Schönherr aus Innsbruck hat einen besonderen Wunsch. Sie möchte „etwas mit Holunder“ trinken und entwickelt gemeinsam mit Barkeeperin Corinna kurzerhand ihre eigene Kreation. „Dann nennen wir ihn einfach Laura“, schlägt die Cocktail-Expertin vor. Die Idee kommt an, ebenso wie der Drink selbst. Das Urteil von Gastgeber Kostas Karvounis fällt jedenfalls positiv aus.
Das Urteil der Gruppe fällt ebenso. Der Ausflug in die Welt der Cocktails und feinen Aromen trifft sichtlich den Geschmack aller Beteiligten. Mit einem letzten „Prost“ klingt der Nachmittag aus. Im Gepäck: jede Menge Inspiration und das nötige Know-how, um künftig auch zuhause raffinierten Drinks zu servieren.
Events/Guest Shifts in der Dunlin Bar
Guest Shifts zählen zu den spannendsten Formaten der internationalen Barszene: Gast-Bartender bringen dabei neue Ideen, Rezepte und Einflüsse in eine andere Bar. Die Dunlin Bar erwartet in den nächsten Wochen spannende Gäste.
16.11.26 – Baba au Rum | Athen
Eine echte Legende der internationalen Barszene! Baba au Rum wurde 2025 mit dem prestigeträchtigen „Legend of the List Award“ der World’s 50 Best Bars ausgezeichnet und belegt aktuell Platz 14 der Europe’s 50 Best Bars 2026.
10.12.26 – Gorilla Bar | Thessaloniki
Eine der spannendsten Cocktailbars Griechenlands kommt ins Dunlin. Die Gorilla Bar belegt Platz 33 der Europe’s 50 Best Bars 2026 und steht für kreative Drinks, außergewöhnliche Konzepte und echte Gastfreundschaft.
11.01.27 – Bar Gabriel | Istanbul
Auch Istanbul ist bei uns zu Gast! Bar Gabriel zählt zu den international ausgezeichneten Cocktailbars und belegt aktuell Platz 68 der World’s 50 Best Bars 2026 (51–100 Liste).
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