„Nein heißt Nein“: „Love Island“-Star wegen Vergewaltigung verurteilt

Das Amtsgericht München hat Realitystar Yasin Mohamed wegen Vergewaltigung zu einem Jahr und acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 35-Jährige nach der Aufzeichnung der Datingshow „Love Island V.I.P.“ eine Mit-Kandidatin vergewaltigt hatte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Amtsgericht München hat den Realitystar Yasin Mohamed wegen Vergewaltigung nach der Datingshow „Love Island V.I.P.“ verurteilt. „Es war ein Übergriff, das wollen wir hier nicht kleinreden“, sagte die Richterin. „Eine Vergewaltigung ist eine Vergewaltigung.“ Das Gericht verhängte ein Jahr und acht Monate Haft auf Bewährung und blieb damit hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft zurück, die ein Jahr mehr gefordert hatte.

Damit wäre die Aussetzung der Strafe zur Bewährung nicht mehr möglich gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sollte es rechtskräftig werden, muss Mohamed als Bewährungsauflage Sozialstunden leisten. Die Verteidigung kündigte Rechtsmittel an.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 35-Jährige, der die Vorwürfe bestreitet, seine Mit-Kandidatin Sophie Imelmann im Sommer 2024 nach der Aufzeichnung der Sendung in einem Hotel in Griechenland vergewaltigte. Die 30-Jährige, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat, brach nach dem Urteil in Tränen aus.

Gericht: „Stark untypische Vergewaltigung“

Das Tatgeschehen sei zwar von einem „sehr ambivalenten Verhalten“ geprägt gewesen und eingebettet in eine „möglicherweise sich anbahnende Beziehung“, hieß es. Das Gericht sprach von einer „stark untypischen Vergewaltigung“. Es sei aber eben so, dass jemand, der sich über ein klares Nein hinwegsetze, den Tatbestand und die gesetzliche Definition der Vergewaltigung erfülle. Das Gericht geht von einer „bedingt vorsätzlichen“ Tat aus: „Er hat dieses Nein wahrgenommen, er hat es verstanden“ und habe es dann dennoch versucht.

Die Verteidigung hatte einen Freispruch gefordert. Mohameds Anwalt Alexander Esser erhob vor allem in oft drastischen Worten Vorwürfe gegen die Betroffene und sprach von einer „Medien-Inszenierung“, die Imelmann in Gang gesetzt habe.