Große Suchaktion in der Nacht: Vermisste Radfahrerin in Kirchdorf wieder aufgetaucht

Einsatzkräfte in Kirchdorf durften Donnerstagvormittag aufatmen: Eine vermisste Radfahrerin wurde wohlauf gefunden.

Laut Berichten des ORF Tirol galt die Frau seit Mittwochabend als vermisst. Gegen 18 Uhr hatte sie ihre Tochter von einer E-Bike-Tour im Bereich der Heisenalm in Kirchdorf angerufen, und angegeben, die Orientierung verloren zu haben.