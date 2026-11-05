Frau ist wohlauf
Große Suchaktion in der Nacht: Vermisste Radfahrerin in Kirchdorf wieder aufgetaucht
Einsatzkräfte in Kirchdorf durften Donnerstagvormittag aufatmen: Eine vermisste Radfahrerin wurde wohlauf gefunden.
Laut Berichten des ORF Tirol galt die Frau seit Mittwochabend als vermisst. Gegen 18 Uhr hatte sie ihre Tochter von einer E-Bike-Tour im Bereich der Heisenalm in Kirchdorf angerufen, und angegeben, die Orientierung verloren zu haben.
Eine großangelegte Suchaktion in der Nacht verlief erfolglos. Wenige Stunden nachdem die Suche am Morgen wieder aufgenommen worden war, kam die Entwarnung: Die Frau wurde laut Polizei wohlauf gefunden. Die Details zu ihrem zwischenzeitlichen Verschwinden sind noch unklar. (TT.com)