Noch keine Prognose
Neue Parkregeln, offene Rechnung: Wie viel Geld bringt die Reform in Innsbruck?
Es gibt zwar 596 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet, jedoch werden immer weniger Gebühren am Automaten entrichtet.
© Axel Springer
Das Parkwesen zählt zu den verlässlichsten Einnahmequellen der Stadt Innsbruck. Fast 9,5 Millionen Euro flossen im Vorjahr aus Parkgebühren ins Budget. Welche zusätzlichen Einnahmen die am Montag eingeführte Ausweitung der Parkzonen bringen wird, kann die Stadt allerdings nicht sagen.
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