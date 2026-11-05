Dauerstrom statt Leerlauf
Vom WSG-Arzt bis zum Doping-Kontrolleur der Stars: Tiroler Burgstaller als Tausendsassa
Geballte Fäuste bei der WSG Tirol – an der Seite von Cheftrainer Philipp Semlic (l.) freut sich auch Clemens Burgstaller über jeden Erfolg. Der Vereinsarzt der Wattener glänzt nicht nur im Bundesliga-Alltag, sondern auch international an vielen Fronten.
© WSG
Am Sonntag nimmt Clemens Burgstaller beim Heimspiel gegen die Austria wieder als Vereinsarzt auf der Bank der WSG Tirol Platz. Das grenzt schon fast an ein Wunder, wenn man an die vielen Jobs des 54-Jährigen denkt.
Kommentare