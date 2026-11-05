Mehrere Bombendrohungen gegen Flüge in Europa: Maschine in Wien gelandet

Gegen mehrere Flüge quer durch Europa sind am Donnerstagvormittag Bombendrohungen eingegangen. Betroffen waren unter anderem Verbindungen, die ihren Ausgangs- oder Endpunkt auf italienischen Flughäfen hatten. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur ANSA musste auch eine Maschine in Wien unvorhergesehen landen. Es handelte sich um einen Airbus A321 der Wizz Air, der von Mailand-Malpensa nach Warschau unterwegs war.

Laut der finnischen Fluggesellschaft Finnair gab es auch eine Bombendrohung gegen einen ihrer Flüge von Helsinki nach Wien. Der Flug wurde von der Linie Jettime durchgeführt und landete planmäßig in Wien. Ebenfalls gab es einen Bombenalarm auf einer Maschine der finnischen Fluggesellschaft Finnair, die von Helsinki nach Rom unterwegs war. Sie wurde von der italienischen Luftwaffe sicher an ihren Bestimmungsort eskortiert und landete auf dem Flughafen Rom-Fiumicino.

Meldungen auch aus Bulgarien und Frankreich

Aus Bulgarien wurde berichtet, dass drei Maschinen wegen Bombendrohungen außerplanmäßig landen mussten. Zwei der Maschinen kamen aus Kopenhagen beziehungsweise Madrid und gingen in der Hauptstadt Sofia nieder. Die dritte kam aus London und landete in Plovdiv.