Erster Drohnen-Studiengang Europas lockt Studierende aus aller Welt nach Kufstein

An der Hochschule Kufstein (HOK) wird seit zwei Jahren Europas erster Studiengang im Bereich „Drone Engineering“ angeboten. Das Interesse daran ist groß – sowohl bei Studierenden und Unternehmen als auch in der Politik. Vergangene Woche war Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) zum Lokalaugenschein vor Ort.

Kufstein – 70 junge Menschen aus aller Welt befassen sich an der Hochschule Kufstein (HOK), ehemals FH Kufstein, mit dem Thema „Drohnen“ – in vielfacher Hinsicht. Die Inhalte des englischsprachigen Studiengangs an der Hochschule umfassen Entwicklung und Bau, rechtliche Aspekte sowie Steuerung und Anwendungsforschung.

Das führte am vergangene Woche den für den Verfassungsschutz zuständigen Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ) nach Tirol. Er machte sich vor Ort ein Bild vom Studium, von den Anwendungsbereichen und von Unternehmen. Dabei zeigten schon seine einleitenden Worte, wie rasant sich das Thema in den vergangenen Jahren entwickelt hat.

Drohnenabwehr beim ESC

War es in seiner Zeit als Verkehrsminister vor rund zehn Jahren noch die KI-unterstützte Sprengung von Lawinen mittels Drohnen, die die Politik beschäftigte, sind es heute ganz andere Fragen, die Europa umtreiben. „Es geht vor allem um die Bereiche Spionage, Aufklärung und Terror“, sagt Leichtfried. Vorfälle wie kürzlich am Flughafen in Leipzig, wo eine Sprengstoff-Drohne gerade noch rechtzeitig entdeckt wurde, hat es in Österreich zwar noch nicht gegeben, aber das Thema sei allgegenwärtig.

Martin Adam (Studiengangsleitung Drone Engineering), Mario Döller (Rektor HOK), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Christian Schmid (Professor für Produktentwicklung) beim Medientermin. © Theresa Aigner

„Beim Songcontest wurde etwa die Drohnenabwehr nötig, bei der Auftaktveranstaltung wurde ein Drohne zu Boden gebracht“, berichtet Leichtfried. In diesem Fall hätte sich zwar herausgestellt, dass jemand nur Fotos machen wollte, aber genau darin bestehe eine der zentralen Herausforderungen: Herauszufinden, was mit einer in der Luft entdeckten Drohne beabsichtigt ist.

„Wegwerf-Agenten“ Teil der hybriden Kriegsführung

Die zwei weiteren, zentralen Herausforderungen in Zusammenhang mit Drohnen seien technischer Natur (etwa, wenn es darum geht, Drohnen vom Himmel zu holen) und Trends der hybriden Kriegsführung. Dabei erwähnt Leichtfried den vermehrten Einsatz von „Wegwerf-Agenten“.

Dabei handelt es sich um unbeteiligte Personen, die angesprochen werden, um gegen Geld eine kleine, nicht kriminell wirkende Aufgabe zu übernehmen – zum Beispiel, ein bestimmtes Foto zu machen, ohne überhaupt zu wissen, mit welchem Hintergrund. „Hier richte ich einen Appell an die Bevölkerung, wachsam und vorsichtig zu sein.“

Studieninhalte großteils ziviler Natur

Die Studieninhalte an der FH seien zwar zum Großteil ziviler Natur, aber die veränderte Weltlage würde sich auch im Studium bzw. bei den Studierenden bemerkbar machen, so HOK-Rektor Mario Döller beim Medientermin. „Wir sehen das schon, dass es beim zweiten Jahrgang eine Verschiebung hin zu militärischen Aspekten gibt. Nicht zuletzt, weil das Thema auch medial viel präsenter ist.“

Die Studierenden erklärten Leichtfried, wie sie ihre selbstgebauten Drohnen testen. © Theresa Aigner

Und natürlich spiele auch die Herkunft der Studierenden eine Rolle, wie Christian Schmid, Professor für Produktentwicklung an der HOK, ergänzt: „Wir haben Studierende aus der Ukraine, da ist das Thema natürlich anders gelagert als bei Studierenden mit landwirtschaftlichem Hintergrund.“ Genau das zeige die Vielschichtigkeit und Komplexität des Themengebiets.

Eigene Drohnen aus dem 3D-Drucker

Die konkreten Inhalte des Studiums würden verschiedenste Themengebiete abdecken: „Wir freuen uns ehrlich gesagt, wenn unsere Studierenden die Drohnen zum Fliegen kriegen – anstatt sie vom Himmel zu holen“, so Döller mit Augenzwinkern in Richtung Leichtfried. Dabei werden die Drohnen von den Studierenden selbst konstruiert und gebaut oder mit 3D-Drucker gedruckt. Auch das wurde bei einem gemeinsamen Rundgang mit dem Staatssekretär gezeigt.

Eindrücke aus der HOK open_in_full © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner © Theresa Aigner

„Uns ist wichtig, dass wir den Studierenden die europäischen Regelungen vermitteln und dass sie sämtliche Zertifikate und Führerscheine, die in dem Bereich nötig sind, im Rahmen ihres Studiums mitnehmen“, so Döller. Denn so würden neben Fachkräften auch ExpertInnen für rechtliche Themen ausgebildet.

Spannende Unternehmens-Einblicke

Gebraucht werden sie an unterschiedlichsten Stellen, wie die anschließende „Mini-Messe“ im HOK-Festsaal zeigte. Dort präsentierten Studierende ihre aktuellen Projekte. Ebenfalls vertreten waren Tiroler Firmen, die im Bereich Drohnenabwehr, Drohnenbau und Wasserstoff-Drohnen tätig sind. Und auch der Bezirksfeuerwehrverband gab Einblicke, wie bei Einsatzorganisationen mit Drohnen gearbeitet wird.