55 Sprachen, eine Botschaft: Telfs setzt Zeichen für Zusammenhalt

Mit einem Beteiligungsprojekt macht die Marktgemeinde Telfs die sprachliche Vielfalt im Ort sichtbar. Fahnen mit einer gemeinsamen Botschaft in zahlreichen Sprachen schmücken derzeit die Fußgängerzone und sollen für Zusammenhalt und gelebte Gemeinschaft stehen.

Telfs – In Telfs leben Menschen aus mehr als 85 Nationen, die insgesamt über 55 verschiedene Erstsprachen sprechen. Diese Vielfalt steht im Mittelpunkt eines neuen Literatur- und Beteiligungsprojekts der Marktgemeinde. Ausgangspunkt war das Bilderbuch „Es gibt so Tage …“ des österreichischen Autors Heinz Janisch, der im Rahmen von Lesungen in Telfs zu Gast war. Seine Begegnungen mit Schulklassen und Teilnehmenden von Sprachkursen lieferten die Inspiration für die Initiative.

Unter dem Satzanfang „Es gibt so Tage in Telfs ...“ waren die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, eigene Gedanken und Beobachtungen einzureichen. Mehr als 250 Beiträge gingen ein. Eine Jury, zu der unter anderem Bürgermeister Christian Härting und Kulturreferentin Theresa Schromm gehörten, wählte sechs Vorschläge aus, über die anschließend öffentlich abgestimmt wurde.

Stark wie der Munde-Fels

Durchgesetzt hat sich schließlich der Satz: „Es gibt so Tage in Telfs, da ist die Gemeinschaft stark wie der Munde-Fels.“ Die Aussage soll das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Marktgemeinde unterstreichen und die Verbundenheit mit einem markanten Wahrzeichen der Region ausdrücken.

Beim Aufhängen der vielsprachigen Flaggen: Spanisch (rechts) ist eine von 55 Sprachen, die vertreten sind. © MG Telfs/Hackl

Um die Botschaft möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wurde sie in zahlreiche Muttersprachen übersetzt. Dabei kamen KI-gestützte Übersetzungen zum Einsatz, die anschließend von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern überprüft und angepasst wurden. Die fertigen Texte sind nun auf Fahnen und Bannern in der Fußgängerzone zu sehen.