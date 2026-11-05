55 Sprachen, eine Botschaft: Telfs setzt Zeichen für Zusammenhalt
Mit einem Beteiligungsprojekt macht die Marktgemeinde Telfs die sprachliche Vielfalt im Ort sichtbar. Fahnen mit einer gemeinsamen Botschaft in zahlreichen Sprachen schmücken derzeit die Fußgängerzone und sollen für Zusammenhalt und gelebte Gemeinschaft stehen.
Telfs – In Telfs leben Menschen aus mehr als 85 Nationen, die insgesamt über 55 verschiedene Erstsprachen sprechen. Diese Vielfalt steht im Mittelpunkt eines neuen Literatur- und Beteiligungsprojekts der Marktgemeinde. Ausgangspunkt war das Bilderbuch „Es gibt so Tage …“ des österreichischen Autors Heinz Janisch, der im Rahmen von Lesungen in Telfs zu Gast war. Seine Begegnungen mit Schulklassen und Teilnehmenden von Sprachkursen lieferten die Inspiration für die Initiative.
Unter dem Satzanfang „Es gibt so Tage in Telfs ...“ waren die Bürgerinnen und Bürger eingeladen, eigene Gedanken und Beobachtungen einzureichen. Mehr als 250 Beiträge gingen ein. Eine Jury, zu der unter anderem Bürgermeister Christian Härting und Kulturreferentin Theresa Schromm gehörten, wählte sechs Vorschläge aus, über die anschließend öffentlich abgestimmt wurde.
Stark wie der Munde-Fels
Durchgesetzt hat sich schließlich der Satz: „Es gibt so Tage in Telfs, da ist die Gemeinschaft stark wie der Munde-Fels.“ Die Aussage soll das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Marktgemeinde unterstreichen und die Verbundenheit mit einem markanten Wahrzeichen der Region ausdrücken.
Um die Botschaft möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, wurde sie in zahlreiche Muttersprachen übersetzt. Dabei kamen KI-gestützte Übersetzungen zum Einsatz, die anschließend von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern überprüft und angepasst wurden. Die fertigen Texte sind nun auf Fahnen und Bannern in der Fußgängerzone zu sehen.
Präsentiert wurde die Installation im Rahmen der Demokratie- und Diversitytage. Die Fahnen bleiben bis zum Beginn der Adventzeit hängen und sollen künftig bei weiteren Aktionen wiederverwendet und ergänzt werden. Das Projekt ist als langfristige Initiative angelegt und soll die Themen Vielfalt, Beteiligung und Zusammenhalt weiterhin im öffentlichen Raum sichtbar machen. (TT)
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