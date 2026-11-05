Unbürokratische Soforthilfe für Tiroler Familien in Not
Im vergangenen Geschäftsjahr hat LICHT INS DUNKEL in Tirol 113 Familien mit 334 Kindern mit rund 267.000 Euro geholfen. Davon spendeten die Leserinnen und Leser der Tiroler Tageszeitung 28.184,35 Euro. – Dafür ein herzliches Danke!
Der LICHT INS DUNKEL-Soforthilfefonds unterstützt minderjährige Kinder, die von Armut betroffen sind, sowie Kinder mit Behinderungen und ihre Familien. So wird etwa bei Behindertenbehelfen und Therapien oder bei Miet-, Strom- und Heizkosten zugezahlt. Dabei wird jeder Antrag in enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gemeinde-, Sozial- oder Jugendamt genau geprüft.
Stellvertretend für die vielen Familien, bei denen LICHT INS DUNKEL bereits geholfen hat, einige Beispiele aus dem Soforthilfefonds:
Ein Umbau für Max
Familie K. hat zwei Kinder im Alter von 13 und 16 Jahren. Der 13-jährige Max hat Friedreichsche Ataxie und ist Rollstuhlfahrer. Die Treppe ins Oberschoss kann er nicht bewältigen, zum Tragen ist er für seine Eltern bereits zu schwer. Daher wurde das Erdgeschoss für ihn barrierefrei umgebaut. Das Wohnzimmer wurde durch eine Wand geteilt, sodass ein Kinderzimmer entstand, die Toilette wurde adaptiert und eine barrierefreie Dusche eingebaut. Der Eingangsbereich wurde vergrößert und mit einer Rampe ausgestattet. Die Umbaukosten waren sehr hoch und LICHT INS DUNKEL hat mit einer Zuzahlung geholfen.
Gabriels Pflegestuhl
Die Familie W. hat zwei Söhne. Der 13-jährige Gabriel kam mit der Glasknochenkrankheit zur Welt. Bereits im Mutterleib hatte er 20 Knochenbrüche erlitten. Da niemand davon wusste, waren auch die Ärzte nicht vorbereitet und das Baby zog sich bei der Kaiserschnittgeburt einen Schlüsselbeinbruch zu. Gabriel benötigt einen speziellen Pflegestuhl und LICHT INS DUNKEL hat die Familie bei der Anschaffung unterstützt.
Unterstützung für Halbwaisen
Der Vater ist mit 52 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Er hinterlässt eine Tochter mit 11 Jahren. Die Familie hat ein Haus gebaut, Schulden sind vorhanden. Die Mutter arbeitet geringfügig und ist beurlaubte Studentin. Die Witwen- und Halbwaisenpension wurde noch nicht berechnet. LICHT INS DUNKEL hat die Familie mit einer Soforthilfe unterstützt.
Kommunikation für Leonie
Frau T. ist Alleinerzieherin einer 13-jährigen Tochter. Leonie hat eine Cerebralparese, die mit erheblichen Beeinträchtigungen der Motorik und Kommunikation einhergeht. Sie ist häufig frustriert, da sie sich schwer oder gar nicht mitteilen kann. Es wurde ein Kommunikationsgerät mit Augensteuerung getestet. Mit diesem hat Leonie die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben und Kommunikation. Nach Abzug der Förderungen bleiben Restkosten. LICHT INS DUNKEL hat diese übernommen.
Wenn auch Sie in Not geratenen Tiroler Familien helfen wollen:
Ein Spendenerlagschein ist der heutigen Print-Ausgabe der Tiroler Tageszeitung beigelegt.
Bei Online-Banking: Empfänger Licht ins Dunkel, Konto AT20 6000 0000 0237 6000, im Feld „Zahlungsreferenz“ die Zahl 2632 einsetzen.
Infos und Registrierung: www.lichtinsdunkel.org/anmeldung
Online spenden: lichtinsdunkel.org/jetzt-spenden Bitte im Feld „Anmerkungen“ Tiroler Tageszeitung angeben.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
Hilfsmittel für Erblindete
Frau B. ist 25 Jahre alt und hochgradig sehbehindert. Ihre Schulzeit absolvierte sie ohne jegliche Hilfsmittel. Aufgrund der fortschreitenden Augenerkrankung benötigt sie nun eine blindenspezifische Hilfsmittelausstattung. Sie wird einen Braille-Kurs, ein Orientierungs- und Mobilitätstraining und einen EDV-Kurs absolvieren. Nach Abzug der Förderungen verbleiben Restkosten. Mit Hilfe von LICHT INS DUNKEL konnten die Hilfsmittel angeschafft werden.
Rampe in die Selbständigkeit
Der 12-jährige Sohn der Familie K. hat die Diagnose Kleinkindatrophie und Ataxie und ist dadurch körperlich behindert. Martin nutzt einen Rollstuhl zur Fortbewegung. Damit er selbständig und selbstbestimmt leben kann, war der barrierefreie Umbau des Hauseingangs und der Einbau einer Rampe notwendig. LICHT INS DUNKEL hat bei der Finanzierung geholfen.
Übernahme Reparaturkosten
Familie A. hat zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren. Der ältere Sohn hat eine Autismus-Spektrum-Störung und ADHS. Wegen seiner Betreuung und Pflege kann die Mutter keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Philipp wird von ihr täglich zur Schule gebracht. Er besucht diese regelmäßig, kann aber aufgrund seiner Situation nur an etwa zwei Unterrichtsstunden teilnehmen. Danach ist er körperlich und psychisch überlastet und muss abgeholt werden. Frau A. ist auf ein Auto angewiesen, denn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist Philipp nicht zumutbar. Das Auto ist alt und muss repariert werden. Die Mutter konnte die Kosten nicht aufbringen. Licht ins Dunkel hat geholfen.
Würdevolles Begräbnis
Frau K. ist alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Die Familie hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten. Der 7-jährige Sohn ist bei einem Unfall verunglückt. Die Mutter war dadurch sehr belastet, zusätzlich gibt es offene Begräbniskosten. LICHT INS DUNKEL konnte zumindest die finanzielle Last übernehmen.
Ein Pflegebett als Alltagshilfe
Frau M. ist 20 Jahre alt und hat eine spinale Muskelatrophie Typ II. Aufgrund ihrer starken Bewegungseinschränkung bezieht sie bereits die höchste Pflegestufe. Sie wird zuhause von ihrer alleinerziehenden Mutter gepflegt. Nun benötigt sie ein spezielles Pflegebett. Nach Abzug der Förderungen verbleiben noch hohe Restkosten. LICHT INS DUNKEL hat diese übernommen.
Zuschuss für Mobilität
Herr O. ist 44 Jahre alt und hat von Geburt an eine spinale Muskelatrophie, welche zu einer kontinuierlichen Degeneration der Muskulatur und somit zu einem vollständigen Verlust der Mobilität führt. Zur Fortbewegung wird ein behindertengerechtes Fahrzeug benötigt. Die Kosten für das Fahrzeug und den Umbau sind sehr hoch. LICHT INS DUNKEL hat daher mit einer Zuzahlung geholfen.
LICHT INS DUNKEL bedankt sich im Namen der unterstützten Familien. – Geben wir ihnen weiterhin die Gewissheit, gemeinsam füreinander da zu sein.
„Unser Sohn hat den für ihn benötigten Rehabuggy erhalten. Herzlichen Dank im Namen von ihm aber auch von mir, da er uns die Möglichkeit gibt, wieder mehr im Freien erleben zu können – was auch für mich als betreuender Elternteil eine große Erleichterung und Mehrwert darstellt. Vielen Dank!“
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„Ich möchte mich von Herzen bedanken, dass Sie zum Kauf unseres Lesegerätes für unseren Sohn beigetragen haben. Dank dieses Gerätes kann er jetzt lesen, schreiben und zeichnen. Es bedeutet für ihn und für unsere Familie sehr viel und eröffnet ihm neue Möglichkeiten. Vielen Dank, dass Sie LICHT INS DUNKEL gebracht haben. Möge Gott Sie und alle Menschen segnen, die zu dieser wunderbaren Organisation beitragen. Mit herzlichen Grüßen!“
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„Der bewilligte Betrag ist für mich und meinen Sohn eine enorme Hilfe und nimmt mir große Sorgen, da ich dadurch die notwendige Psychotherapie für meinen Sohn weiterhin ermöglichen kann. Gerade in meiner derzeit sehr schwierigen finanziellen Situation bedeutet diese Unterstützung für uns sehr viel. Leider ist unsere Lage insgesamt weiterhin sehr angespannt. Neben den laufenden Kosten bin ich aktuell auch mit einer hohen Nachzahlung für die Wohnung konfrontiert. Ich wollte dies einfach offen erwähnen, da Ihre Unterstützung für uns einen so wichtigen Unterschied macht. Umso dankbarer bin ich, dass es Organisationen wie LICHT INS DUNKEL gibt, die Menschen in schwierigen Situationen unterstützen und nicht alleine lassen. Vielen herzlichen Dank!“
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„Am 23.4.2026 war der große Tag – da durfte ich meinen neuen Rollstuhl abholen und gleich testen. Ich kann sagen – ich bin überglücklich mit meinem neuen supercoolen, wendigen, handlichen und stylischen Gefährten und möchte mich von ganzem Herzen bei allen Gebern und Möglichmachern bedanken, die bei der Finanzierung mitgeholfen haben. Das Leben ist leichter geworden und meine Möglichkeiten an Mobilität sind größer, einfacher und vielfältiger! Vielen Dank!“
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„Sechs lange Jahre habe ich meinen Sohn und seinen Rollstuhl jeden Tag alleine die Treppen hinauf- und hinuntergetragen. Das war körperlich und mental eine enorme Belastung. Dank Ihrer wunderbaren Hilfe hat sich unser Leben nun von Grund auf verändert. Der Treppenlift erleichtert unseren Alltag ungemein und schenkt uns ein großes Stück Lebensqualität und Sicherheit. Vielen Dank, dass Sie das Leben von Menschen mit Behinderungen und ihren Familien einfacher machen!“
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„Dank Ihrer Hilfe bei der Mietzahlung konnten wir eine sehr schwierige Situation bewältigen. Ihre Unterstützung bedeutet für uns nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch Hoffnung und Zuversicht in einer herausfordernden Zeit. Ich weiß Ihr Engagement und Ihre Hilfsbereitschaft sehr zu schätzen und bin Ihnen dafür zutiefst dankbar.“
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„Wir möchten uns von ganzem Herzen für die so große Unterstützung zum Ankauf eines behindertengerechten Autos bedanken. Menschen zu finden, die mit uns fühlen und empfinden und uns zu unterstützen, einen Traum von etwas Freiheit zu verwirklichen, ist ein Geschenk von unermesslichem Wert. Herzlichen Dank!“
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„Überglücklich über Ihre Unterstützung wollen wir uns recht herzlich bei Ihnen bedanken. Sie haben uns bei der Finanzierung unseres Fahrzeuges unterstützt, mit dem wir schon viel herumgekurvt sind. Neben dem Rollstuhl von unserem Sohn haben viele andere Dinge Platz. Demnächst gesellt sich ein Assistenzhund dazu. Es ist für uns im Alltag nicht immer leicht, sich den Aufgaben zu stellen, die das Leben mit einem beeinträchtigten Kind mit sich bringt. Da tut es gut, wenn man Unterstützung bekommt. Nochmals ein großes Dankeschön an Sie alle!“