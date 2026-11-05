Weil Moonlight Shopping so boomt: Lienz lädt zum ersten Winter Shopping

60 Betriebe in der Lienzer Innenstadt halten am 19. November bis 21 Uhr offen: Das ist die Premiere des neue Winter Shopping. Es schließt an das erfolgreiche Moonlight Shopping im Juli und August an.

Lienz – Was im Sommer mit dem Moonlight Shopping gut funktioniert, soll auch zu Beginn der Weihnachtszeit Leben in die Lienzer Innenstadt bringen. Moonlight Shopping ist ein Einkaufsabend mit Musik, Unterhaltung und Kulinarik mitten im Stadtzentrum und findet jeden Sommer im Juli und August statt. An diesen zwei Abenden platzen die Straßen und Gassen aus allen Nähten. Die Beliebtheit des Moonlight Shopping wirkt sich bis nach Kärnten, Salzburg und Südtirol aus. Daran soll das „Winter Shopping“ anknüpfen.

Die Adventzeit beginnt

„Die Sommersaison läuft gut. Aber wir wollen Lienz über den Sommer hinaus als Einkaufsstadt präsentieren“, sagen Bürgermeisterin Elisabeth Blanik und Christian Zanon, Obmann des Vereins Stadtmarketing. „Das Winter Shopping soll dabei helfen. Ein zusätzlicher Einkaufsabend wird nächstes Frühjahr stattfinden.“ Der 19. November läutet zugleich den Lienzer Advent ein: Einen Tag später, am 20. November, eröffnet der Christkindlmarkt am Hauptplatz.

Präsentieren das erste Winter Shopping in Lienz: TVB-Obmann Franz Theurl, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Christian Zanon (Obmann Verein Stadtmarketing) und City Ring-Obmann Rupert Becker (v.l.). © Catharina Oblasser

Der Auftakt des langen Shoppingabends am 19. November erfolgt um 16 Uhr am Johannesplatz, auf dem mit dem Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung der Startschuss für die Wintersaison fällt. Für eine bequeme Fahrt durch die winterlich dekorierten Straßen sorgt der Bummelzug „WinterShoppingExpress“ des Tourismusverbandes Osttirol, der die verschiedenen Einkaufsbereiche der Innenstadt miteinander verbindet. „Auch die Parkplätze werden angesteuert“, informiert Jasmina Steiner, Leiterin des Stadtmarketings. „Dann muss man seine Einkäufe nicht selbst schleppen.“

Los geht‘s mit Losen

Auch das Weihnachtsgewinnspiel der Kaufleute-Gemeinschaft City Ring beginnt am 19. November. Ab diesem Tag werden die Lose ausgegeben, ein Stück pro zehn Euro Einkaufswert.