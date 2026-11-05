Kraftwerk Imst-Haiming: Tunnelbohrer „Haimo“ knackt 1000-Meter-Marke

Die Tunnelbohrmaschine „Haimo“ hat beim Ausbau der Innstufe Imst-Haiming die ersten 1000 Meter Vortrieb im Tiroler Gebirge absolviert. Damit liegt das Infrastrukturprojekt der Tiwag im Zeitplan.

Die rund 2000 Tonnen schwere und über 200 Meter lange Bohrmaschine arbeitet sich seit dem Start schrittweise durch das Gestein. Mit einem Bohrkopfdurchmesser von 8,2 Metern übernimmt „Haimo“ den Großteil der Untertagearbeiten: In den kommenden Jahren soll die Maschine zehn Kilometer des insgesamt mehr als 14 Kilometer langen Triebwasserwegs auffahren.

Projektleiter Martin Pfennig sieht im Erreichen der Tausend-Meter-Marke ein wichtiges Signal für den weiteren Bauverlauf: „Die Stimmung im Team war gut, als die 1000-Meter-Marke erreicht wurde. Für uns ist jeder Meter Vortrieb wichtig und wird dokumentiert. Dieser Meilenstein zeigt, dass die Tunnelbohrmaschine und die Abläufe auf der Baustelle funktionieren.“

Die Freude über den erreichten Meilenstein ist groß: Nach 1000 Metern Vortrieb versammelten sich die Haiminger Bürgermeisterin und Tunnelpatin Michaela Ofner und das Baustellenteam zum gemeinsamen Erinnerungsfoto. © Tiwag

Unfallfreier Vortrieb und doppelte Wassernutzung

Auch von kommunaler Seite wird der Fortschritt auf der Großbaustelle aufmerksam verfolgt. Die Haiminger Bürgermeisterin Michaela Ofner, die für das Projekt als Tunnelpatin fungiert, betont den Sicherheitsaspekt: „Mit den ersten 1000 Metern haben die Tunnelbauer eine Etappe geschafft. Als Tunnelpatin – die traditionell als Vertreterin der heiligen Barbara die Schutzherrschaft über die Mannschaft übernimmt und den Bergleuten eine sichere Heimkehr wünscht – freut es mich, dass dieser Meilenstein unfallfrei erreicht wurde.“