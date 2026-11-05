Hans Sigl als „Special Guest“
Vom Bergdoktor bis zum KaiserJet: Tourismusverband Wilder Kaiser feiert drei Jubiläen
TVB-Obmann Manfred Hautz, „Bergdoktor“ Hans Sigl und TVB-Geschäftsführer Lukas Krösslhuber bei der Vollversammlung, bei der es anlässlich diverser Jubiläen auch Geschenke gab.
© Theresa Aigner
Vor 20 Jahren rückten Ellmau, Going, Scheffau und Söll unter dem Dach des Tourismusverband Wilder Kaiser zusammen. Was damals keine Begeisterung auslöste, wird heute als Erfolgsgeschichte gesehen. Bei der Vollversammlung am Mittwochabend wurde Bilanz gezogen.
Kommentare