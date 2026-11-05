Trotz Hürden leichter Aufschwung

Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder: Wohnen ist ein Grundwert!

Eine Wohnung kaufen oder eine passende Mietwohnung finden: Wohnen beschäftigt uns alle. Doch der Weg zum eigenen Zuhause ist mit Herausforderungen verbunden. Hier unterstützen die Mitglieder der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, die den Immobilienmarkt genau kennen.

Der Tiroler Immobilienmarkt hat sich seit Anfang 2025 konsolidiert. Im ersten Halbjahr 2026 wurden über 5.700 Immobilienverkäufe mit einem Volumen von über 2 Milliarden Euro verbüchert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht das einem Plus von 29 % bei den Verkäufen und 23 % beim Volumen. Bei den Wohnungen ist der Zuwachs vornehmlich bei den gebrauchten Wohnungen festzustellen. „Nachfrage und Angebot sind gewachsen“, erklärt Arno Wimmer, Berufsgruppensprecher der Immobilienmakler. Eine Entspannung sei aber noch nicht erreicht. „Wohnen ist ein Grundwert. Unser Ziel muss sein, dass ausreichend Wohnraum zu angemessenen Preisen in Tirol zur Verfügung steht“, betont Ellen Moll, Obfrau der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Tirol.

TIROLER IMMOBILIENMARKT IN ZAHLEN Das erste Halbjahr 2026 (Quelle: immounited) 5.726 Immobilienverkäufe wurden in Tirol verbüchert. 2,043 Milliarden Euro betrug das gesamte Verkaufsvolumen. +29 Prozent mehr Verkäufe gegenüber dem ersten Halbjahr 2025. +23 Prozent beim Verkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Mehr Wohnraum, keine neuen Belastungen

Nicht förderlich sei etwa die Erhöhung der Immobilienertragssteuer für Altvermögen ab 1. Jänner 2027 von 4,2 auf 6 %, was einer Steigerung von 42,86 % entspricht. „Wenn wir mehr Wohnraum ermöglichen wollen, brauchen wir gute Rahmenbedingungen. Zusätzliche steuerliche Belastungen sind kontraproduktiv“, appelliert Arno Wimmer an die Politik. „Wir brauchen Planungssicherheit und Anreize, nicht zusätzliche Hürden.“

Eine solche Hürde seien etwa steigende Zinsen und weiterhin restriktive Kreditvergaberichtlinien, die Immobilienkredite erschweren. „Viele möchten Eigentum erwerben, scheitern aber an den Finanzierungsvorgaben“, weiß Wimmer. Sie weichen auf den Mietmarkt aus, erhöhen dort die Nachfrage und lassen die Mietpreise steigen.

Neue Regeln

Seit 1. Jänner 2026 gibt es neue Regelungen zur Indexierung von Wohnungsmieten und zur Befristung von Mietverträgen. Das macht den Markt komplexer. „Bei Vermietung und Verkauf ist es ratsam, sich auf qualifizierte Immobilienmakler zu verlassen. Sie kennen die Vorgaben und begleiten sicher durch den Vermittlungsprozess“, raten die Immobilienexpert:innen der Wirtschaftskammer Tirol.

Wir kümmern uns darum

Fachgruppen-Obfrau Ellen Moll und ihre beiden Stellvertreter Anton Ruech (Berufsgruppensprecher Bauträger, links) und Arno Wimmer (Berufsgruppensprecher Immobilienmakler) . © Marco Christanell