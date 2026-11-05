Von einem Tiroler, der auszog, um die Wirtshaus-Kultur zu bewahren

Der Tiroler Spitzenkoch David Fleckinger hätte die Chance gehabt, das legendäre Drei-Sterne-Restaurant Amador in Wien zu übernehmen. Stattdessen entschied er sich bewusst für einen anderen Weg. Sein Ziel: die österreichische Küche wieder spannend zu machen. Er sagt: „Wir müssen nicht überall Sojasauce hineingeben.“