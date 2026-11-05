Strategie für eine lebenswerte Zukunft am Achensee liegt vor

Beim zweiten Zukunftsforum des Projekts „Achensee.Weiter.Denken“ in Maurach haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit der Bevölkerung eine Strategie für die Region erarbeitet. Acht Themenfelder – von leistbarem Wohnen bis hin zu klimaresilientem Tourismus – sollen den Lebensraum rund um den See in den kommenden Jahren nachhaltig stärken

EBEN – Beim zweiten Zukunftsforum des Projekts „Achensee.Weiter.Denken“ in Maurach haben die beteiligten Gemeinden gemeinsam mit der Bevölkerung eine Strategie für die Region erarbeitet. Acht Themenfelder – von leistbarem Wohnen bis hin zu klimaresilientem Tourismus – sollen den Lebensraum rund um den See in den kommenden Jahren nachhaltig stärken.

Das regionale Zukunftsprojekt tragen die vier Gemeinden Achenkirch, Eben am Achensee, Steinberg am Rofan und Wiesing gemeinsam mit Achensee Tourismus. Gefördert wird die Initiative über LEADER durch das Regionalmanagement Schwaz. Grundlage des Treffens im Veranstaltungszentrum Maurach bildeten eine mehrjährige Lebensraumanalyse sowie Befragungen von Einheimischen und Betrieben. Im Zentrum steht die Leitfrage, wie die Menschen im Jahr 2035 am Achensee leben wollen und welche Weichenstellungen dafür nötig sind.

Acht Schwerpunkte für die Region

Die beiden Projektverantwortlichen Georg Gumpinger (Gut & Co) und Roland Murauer (CIMA) stellten im Rahmen der Veranstaltung die „Lebensraumstrategie Achensee“ vor. Das Konzept gliedert sich in acht konkrete Themenfelder. Zu den Kerninitiativen zählen eine gemeinsame Planungsstruktur der vier beteiligten Gemeinden, die Weiterentwicklung der „Dahoam Card+“ sowie die Gründung eines tagenden Bürgerinnenrats, um die Bevölkerung dauerhaft in Zukunftsentscheidungen einzubinden.

Auch die heimische Wirtschaft soll eng verzahnt werden: Einheimische Betriebe erhalten mehr Sichtbarkeit, während Produkte aus Land- und Forstwirtschaft verstärkt in Gastronomie und Tourismus Einzug halten sollen. Im Tourismus selbst streben die Verantwortlichen ganzjährige und klimaresiliente Angebote an, um die Nebensaisonen zu stärken.

Mobilität, Wohnen und Umwelt im Fokus

Neben wirtschaftlichen Impulsen befasst sich die Strategie mit zentralen Alltagsfragen. Leistbarer Wohnraum soll künftig über eine digitale Wohnungsbörse vermittelt werden. Das soziale Miteinander stärken die Verantwortlichen durch ein Nachfolgemodell der „Community Nurses“ sowie eine Plattform für Alltagshilfe.

Im Bild (v.l.): Werner Hechenblaikner (GF Regionalmanagement Schwaz), Stefan Schiestl (Bgm. Wiesing), Helmut Margreiter (Bgm. Steinberg am Rofan), Martin Harb (Bgm. Eben am Achensee), Karl Moser (Bgm. Achenkirch), Maria Wirtenberger (Nachhaltigkeitskoordinatorin TVB Achensee), Martin Tschoner (GF TVB Achensee). © Achensee Tourismus

Im Bereich Verkehr sieht das Konzept Parkleitsysteme, eine Radinfrastruktur-Offensive, digitale Mitfahrbörsen und ein Alltagsradkonzept vor. Den ökologischen Rahmen bilden Maßnahmen zur Besucherlenkung, Abfallorganisation sowie Potenziale für eine regionale Kreislaufwirtschaft.

Stimmen zur Lebensraumstrategie

Der Südtiroler Politikwissenschaftler und Soziologe Roland Benedikter eröffnete das Forum mit einer Keynote und betonte: „Der Achensee-Zukunftsprozess zeigt, wie Zukunft geht. Wer heute - auch mit Hilfe technischer Mittel - versteht, verbindet und regeneriert, macht den Lebensraum bis 2040 zu einem Vorbild im Alpenraum. Mit KI als Assistenz, Longevity als Themenfeld und Austausch mit Praktiken anderswo wird aus Erfolg Lebensraumqualität – für Einheimische, Jugend und Gäste. Im Jahr 2040 wird nicht zählen, wie viele Menschen gekommen sind, sondern was durch ihr Kommen besser geworden ist.“

Auch die Beteiligung der Bevölkerung stieß auf positive Resonanz. „Das Mitwirken und die Anwesenheit der Bürgerinnen und Bürger beim Zukunftsforum zeigen, wie wichtig den Menschen die Zukunft ihrer Region ist. Jetzt gilt es, die Dynamik und das Engagement aus dem bisherigen Prozess mitzunehmen und die nächsten Schritte zur Umsetzung der Lebensraumstrategie anzugehen. Denn entscheidend ist, dass aus den entwickelten Ideen Maßnahmen werden, die unsere Region stärken“, erklärte Maria Wirtenberger, Nachhaltigkeitsverantwortliche und stellvertretende Geschäftsführerin von Achensee Tourismus.

Koordinierte Umsetzung startet

Werner Hechenblaikner, Geschäftsführer des Regionalmanagements Schwaz, hob den Wert des regionalen Dialogs hervor: „Wir erleben, wie wertvoll es ist, Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen. Das bringt neue Blickwinkel in die Diskussion und stärkt das Vertrauen, Entscheidungen zu treffen.“