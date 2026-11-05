Warum der Vizepräsident der USA jetzt auf Distanz zu seinem Chef geht

Nach der Niederlage bei der Kongresswahl suchen die US-Republikaner einen Schuldigen. „Kriegsminister“ Hegseth könnte zum Bauernopfer werden.

Washington – Schon in den ersten Stunden nach ihrer historischen Niederlage bei der Kongresswahl sind in der Republikanischen Partei tiefe Gräben aufgerissen. Wer trägt die Verantwortung dafür, dass die Wähler in Scharen davonliefen und die Kontrolle über beide Kongresskammern sowie mehrere Bundesstaaten verloren gegangen ist?

Präsident Donald Trump erklärte das schlimmste Wahlfiasko seit 1974 gegenüber der New York Times damit, dass er selbst nicht auf dem Stimmzettel stand. Deshalb seien die Leute nicht zur Wahl gegangen. In seiner Partei sehen es viele aber umgekehrt: Demnach hat ihnen nicht zu wenig Trump die Niederlage beschert, sondern zu viel Trump. Genauer gesagt: ein Präsident, der Krieg führt, willkürlich Zölle verhängt und sich einen Ballsaal baut, während die Wähler über die Teuerung klagen.

„Der Grund ist der Krieg“

Sogar Vizepräsident JD Vance setzte sich in einem aufsehenerregenden Post auf X vom Präsidenten ab. Die Anhänger der Republikaner seien sehr wohl zur Wahl gegangen, schrieb er. Aber: „Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg.“ Als Trump später von Journalisten dazu befragt wurde, wollte er nicht offen widersprechen, gab sich aber ungerührt: „Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich es wieder tun.“

Vance gilt als möglicher politischer Erbe von Trump. Die Webseite Axios deutet seinen Post als Versuch, Trumps enttäuschte MAGA-Bewegung (Make America Great Again) zu übernehmen. Denn diese lehnt militärische Interventionen ab. Auch Vance gilt als isolationistisch; er soll nach innen gegen den Angriff auf den Iran gewesen sein, den er nach außen verteidigte. Axios: „Vance muss die desillusionierten Wähler der MAGA-Bewegung davon überzeugen, dass er ihr Gefühl des Verrats versteht.“

„Moralisch bankrott“

Außerhalb des Machtzentrums ist das Murren noch wesentlich lauter. „Trump hat die Amerikaner geradezu herausgefordert, gegen ihn zu stimmen“, zitierte die New York Times den republikanischen Strategen Jason Roe in Michigan. Andere verwiesen darauf, dass Trump mehrere umstrittene Kongresskandidaten durchgedrückt hatte, weil er Loyalität über Eignung stellt. Und der republikanische Bürgermeister von Oklahoma City, David Holt, befand auf X: „Eine politische Partei, die moralisch und intellektuell bankrott ist, verdient den Tadel des amerikanischen Volkes.“

Als mögliches politisches Bauernopfer gilt Pentagon-Chef Pete Hegseth, der sich selbst „Kriegsminister“ nennt. Erstens ist er das Gesicht zum unpopulären Krieg. Zweitens wird ihm vorgeworfen, dass er die militärischen Optionen allzu optimistisch dargestellt habe. „Pete war von Anfang an entweder unehrlich oder im Unrecht“, zitierte CNN einen Republikaner. Drittens hat Hegseth eine schlechte Beziehung zum Kongress.

Verfahren gegen Hegseth?

Bereits nächste Woche – noch bevor die neue gewählte demokratische Mehrheit antritt – könnte es im Repräsentantenhaus zu einer Abstimmung darüber kommen, ob gegen Hegseth ein Impeachment-Verfahren eingeleitet werden soll. Die Vorlage dafür hat der republikanische Abgeordnete Thomas Massie eingebracht.