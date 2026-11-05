Die musikalische Seele des Zillertals im Fernsehen erleben
Der Servus Musikantenstammtisch ist am Freitag, 6. November um 21:15 Uhr in ServusTV zu sehen. Gedreht wurde in Stumm, wo Volksmusik auf Streuobstwiesen trifft.
Stumm i. Z. – Zum Jahresabschluss steigt der Servus Musikantenstammtisch in einer der volksmusikalischen Hochburgen Österreichs: dem Zillertal. Hier trifft große Musiktradition auf eine der ältesten Kulturlandschaften Tirols: die Streuobstwiesen. Denn der Obstanbau und flotte Volksmusik haben in Tirol viel mehr miteinander zu tun, als man glaubt.
Die Tiroler Tanzmusikanten, die Augeiger und die Vielsaitigen zeigen die ganze Vielfalt der einheimischen Volksmusik und treffen sich im legendären Landgasthof Linde in Stumm im Zillertal. Conny Bürgler und Richard Deutinger sind dabei bei schwungvoller Tanz- und traditionelle rZillertaler Geigenmusik bis hin zu fein verspieltem Saitenklang.
Tramplan darf nicht fehlen
Doch auch die Natur wird zur Musik: Manfred Putz widmet sich mit Leidenschaft dem Erhalt alter Obstsorten und lässt sie gemeinsam mit der Musikkapelle Innsbruck-Arzl erklingen – in einer Symphonie über die Streuobstwiese im Jahreswandel. Und was die musikalische Seele des Zillertals ausmacht, wird spürbar, wenn alle gemeinsam den "Tramplan" anstimmen, besser bekannt als Zillertaler Hochzeitsmarsch. (TT)
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