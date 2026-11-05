Zustimmung parteiübergreifend
Warum an Ilse Aigner als Deutschlands Präsidentin fast kein Weg mehr vorbeiführt
CSU-Chef Markus Söder kann sich freuen: Gegen Ilse Aigner als Präsidentschaftskandidatin dürfte sich auch in der CDU und bei Kanzler Friedrich Merz kein großer Widerstand mehr regen.
© imago/Simon
Die Entscheidung will die CDU eigentlich erst am Montag treffen. Doch schon vor den Sitzungen der Parteigremien sprechen sich immer mehr Christdemokraten dafür aus, die bayerische Landtagspräsidentin für das höchste Amt im Staat kandidieren zu lassen.
Kommentare