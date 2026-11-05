Verschenkte Sitze, mediale Querschüsse: Das Wattener Stadion sorgt für Wirbel

Der Bau des geplanten Wattener Fußball-Stadions steht seit geraumer Zeit. Die Ausfinanzierung bzw. Haftung steht aus, in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend geht es nicht zuletzt um Kalamitäten zwischen Verein und Ortspolitik. Bürgermeister Lukas Schmied stieß die Kommunikation der WSG auf.

Für Verwunderung sorgte mancherorts, dass sich der seit Monaten anvisierte Umbau des Wattener Gernot-Langes-Stadions am Donnerstagabend bei der Gemeinderatssitzung als Tagesordnungspunkt 4.1. wiederfand. Bekanntlich muss der Fußball-Bundesligist, wenn er statt der Ausweich-Spielstätte Tivoli Innsbruck bald wieder daheim spielen will, einige Adaptierungsmaßnahmen durchführen.

Worum also geht es beim Tagesordnungspunkt 4.1 („Vertragsprüfung Stadionadaptierung WSG Fußball“)? Bürgermeister Lukas Schmied verwies auf die durch fehlende Ausfinanzierung bzw. Haftung eintretende Verzögerung: „Die Zustimmung zur Stadionadaptierung war an eine gesicherte Finanzierung geknüpft. Entgegen den Aussagen vom Frühjahr ist die Finanzierung Stand heute nicht gesichert. Der Gemeinderat muss entscheiden, ob er an dieser Bedingung festhält.“ Das scheint angesichts des grundsätzlichen Bekenntnisses der Gemeinde außer Frage zu stehen.

Ein wenig mehr Brisanz birgt der zweite Kritikpunkt: Gemeindeeigentum, genauer gesagt die Schalensitze im Stadion. „Diese sind Gemeindeeigentum und wurden von der WSG ohne Rücksprache an andere Vereine verschenkt. Über Gemeindeeigentum entscheidet unabhängig von der Höhe ausschließlich der Gemeinderat. Ich begrüße die Weitergabe an andere Vereine, aber man hätte uns vorab fragen müssen.“ Die grünen Plastikschalen wurden 2008 im Anschluss an die Fußball-EURO in Tirol angekauft.

So soll das umgebaute Gernot-Langes-Stadion aussehen. © WSG Tirol

Auch die vom Gemeinderat im August 2026 auf WSG-Antrag abgelehnte Ausfallhaftung (ca. 900.000 bis 1 Million Euro) für die Bankfinanzierung sorgte für Wirbel. Die WSG-Verantwortlichen machten ihrem Ärger im Rahmen einer Pressekonferenz Luft, Bürgermeister Lukas Schmied reagierte schon damals mit einer Aussendung: „Positive Emotionen gehören auf den Fußballplatz, hier wurden jedoch Grenzen überschritten.“ Das Thema wollte man „in einem persönlichen Gespräch“ klären, nun wird das in der Gemeinderatssitzung thematisiert.

Schmied erwähnte das mediale Echo seitens des Managers Stefan Köck und des Trainers Philipp Semlic: „Nach der Ablehnung der Haftungsübernahme in Höhe von einer Million Euro durch den Gemeinderat gab es seitens Manager Stefan Köck und Trainer Philipp Semlic Aussagen, die nicht unserem Verständnis eines respektvollen Miteinander entsprochen haben. Der Gemeinderat hat zu entscheiden, ob er diese Aussagen einfach hinnimmt oder dagegen vorgeht. Ich verurteile die getätigten Aussagen und schlage vor, dass auch der Gemeinderat hier eine klare Stellung bezieht: Sollte sich ein solches Verhalten wiederholen, hat die Gemeinde im Rahmen der Verträge rechtliche Möglichkeiten, um Konsequenzen zu setzen. Ich finde aber nicht, dass jetzt eine Sanktion nötig ist. Wir stehen für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe weiterhin zur Verfügung.“

Zuletzt hielten die WSG-Verantwortlichen noch an dem Plan fest, die Rückrunde der Bundesligasaison wieder in Wattens zu spielen. Doch weder der Heimspielauftakt gegen den LASK (24. Jänner) noch das Cup-Viertelfinale (9.-11. Februar gegen Hertha Wels) scheint angesichts des Baustopps realisierbar. Durch Erneuerung und Erweiterung (dreimal Fertigteil) der Tribüne soll Platz für 5300 Zuschauer geschaffen werden, die erforderliche Rasenheizung wurde bereits installiert. Noch fehlt auch die moderne LED-Flutlichtanlage, das Projekt mit geschätzten Gesamtkosten bis 7 Millionen Euro steht augenblicklich.