Wegen noch fehlender Finanzierung: Vorerst ist der WSG-Baubescheid ausgesetzt

Der Umbau des Wattener Fußball-Stadions steht seit geraumer Zeit still, am Donnerstagabend setzte der Gemeinderat die im März erteilte Zustimmung für die Adaptierung der Arena bis zur vollständigen Finanzierung gänzlich aus. In der Sitzung ging es zudem um Kalamitäten zwischen Verein und Ortspolitik, Bürgermeister Lukas Schmied stieß die Kommunikation der WSG auf.