Hausbesitzerin überrascht Einbrecher in Jenbach, Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Einbrecher ist am Donnerstag gegen 11 Uhr in ein Einfamilienhaus in Jenbach eingedrungen. Der Mann durchsuchte mehrere Räume und versuchte, einen Tresor zu öffnen.

Als die Hausbesitzerin das Gebäude betrat, ergriff der Täter über die Eingangstür die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Es entstand kein Schaden. Die Polizei Jenbach bittet Zeugen unter der Telefonnummer 059133 7252 um Hinweise. (TT.com)