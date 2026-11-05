Anzeige erstattet
Tiroler nahm großen Kredit auf, um Geld an Internetbetrüger zu überweisen
Ein in Imst wohnhafter Tiroler hat Zehntausende Euro an Internetbetrüger verloren. Um das Geld an die Täter überweisen zu können, musste der Mann zunächst einen Kredit beantragen. Er wurde im August per Messengerdienst kontaktiert und glaubte der Beteuerung, dass er in einer Kryptowallet einen mittleren fünfstelligen Betrag liegen habe. Um darauf zugreifen zu können, müsse er aber Zehntausende Euro investieren, machten ihn die Betrüger glauben.
Nach Angaben der Polizei folgte der Tiroler den an ihn gerichteten Anweisungen. Weil der in Aussicht gestellte Betrag allerdings bis heute nicht bei ihm eingetroffen ist, wurde der Mann stutzig und erstattete Anzeige. (APA)