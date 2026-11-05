Tiroler nahm großen Kredit auf, um Geld an Internetbetrüger zu überweisen

Ein in Imst wohnhafter Tiroler hat Zehntausende Euro an Internetbetrüger verloren. Um das Geld an die Täter überweisen zu können, musste der Mann zunächst einen Kredit beantragen. Er wurde im August per Messengerdienst kontaktiert und glaubte der Beteuerung, dass er in einer Kryptowallet einen mittleren fünfstelligen Betrag liegen habe. Um darauf zugreifen zu können, müsse er aber Zehntausende Euro investieren, machten ihn die Betrüger glauben.