Hochzeiten und Trennungen
Braut mit 86, Scheidung nach vier Monaten: Tirols ungewöhnlichste Ehe-Zahlen
Die Daten von 2025 zeigen: In Tirol wurde 4027-mal geheiratet, 1193 Ehen wurden geschieden.
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Die jüngste Braut war gerade einmal 18 Jahre alt, die älteste bereits 86: Tirols Ehejahr 2025 wartet mit einigen außergewöhnlichen Zahlen auf. Auch bei den Scheidungen liegen Welten zwischen den Extremfällen. Während eine Ehe nach nur vier Monaten wieder endete, wurde eine andere nach sechs Jahrzehnten geschieden.
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