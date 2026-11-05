Braut mit 86, Scheidung nach vier Monaten: Tirols ungewöhnlichste Ehe-Zahlen

Die jüngste Braut war gerade einmal 18 Jahre alt, die älteste bereits 86: Tirols Ehejahr 2025 wartet mit einigen außergewöhnlichen Zahlen auf. Auch bei den Scheidungen liegen Welten zwischen den Extremfällen. Während eine Ehe nach nur vier Monaten wieder endete, wurde eine andere nach sechs Jahrzehnten geschieden.