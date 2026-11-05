Raffinierter Psychothriller mit Helen Mirren als Krimi-Autorin Patricia Highsmith

In „Ein Talent fürs Morden“ macht Regisseur Anton Corbijn gekonnt aus zwei Krimiplots ein Filmereignis. Mit spürbarem Vergnügen spielt Schauspielstar Helen Mirren die berühmte Autorin Patricia Highsmith.

Die Schweiz 1995: Die berühmte Krimiautorin Patricia Highsmith will keine Bücher mehr schreiben, schon gar keine Fortsetzung ihrer erfolgreichen Tom-Ripley-Reihe. Ihr US-Verlag gibt nicht auf und schickt den jungen Lektor Edward Ridgeway zu ihr. Er soll die Schriftstellerin von einem weiteren Roman überzeugen. Aus dieser Ausgangslage entwickelt sich „Ein Talent fürs Morden“, der nun in den Kinos läuft.

Im düsteren Haus der Autorin entspinnt sich ein verbales Kräftemessen, bei dem Realität und Fiktion immer stärker verschwimmen. Die britische Oscar-Preisträgerin Helen Mirren verkörpert die mürrische, scharfzüngige Highsmith mit sichtlichem Vergnügen. Ihrem Gegenüber Edward Ridgeway, gespielt von Alden Ehrenreich („Solo: A Star Wars Story“), macht sie das Leben mit kleinen Grausamkeiten schwer. Hat Highsmith etwa sein Frühstücksrührei mit Gift vermischt? Wie konnte sie ihm mitten in der Nacht mit einem Messer aus ihrer antiken Waffensammlung einen kleinen Schnitt am Hals zufügen? Immer wieder stellt sich die Frage, wie ernst ihre Spielchen tatsächlich sind.

🎬 Trailer | Ein Talent fürs Morden

Der junge Lektor lässt sich davon jedoch nicht einschüchtern. Allmählich entsteht zwischen den beiden ein vorsichtiges Vertrauensverhältnis. Gemeinsam entwickeln sie Ideen für einen möglichen sechsten Ripley-Roman. Dabei zeigt sich, dass nicht nur Highsmith dunkle Seiten besitzt.

Diese Gedankenspiele führen den Film nach Rom. Dort begegnet Tom Ripley, ebenfalls von Ehrenreich verkörpert, der attraktiven Clementine. Hinter seinem charmanten Auftreten verbirgt sich jedoch ein perfider Plan: Um an ein Familienvermögen zu gelangen, schmiedet er Mordabsichten gegen ihre Verwandten.

Psychologisches Duell

Regisseur Anton Corbijn erzählt gewissermaßen zwei Krimis zugleich. Einerseits das psychologische Duell zwischen Highsmith und Ridgeway, andererseits die fiktive Ripley-Geschichte. Beide Handlungsstränge greifen geschickt ineinander. Während die Szenen in der Schweiz von beklemmender Spannung und subtilen Machtspielen geprägt sind, beginnt die Geschichte in Rom mit sommerlicher Leichtigkeit, ehe sie ihre dunkle Seite offenbart.

Klassisch und elegant

Corbijn nimmt sich Zeit für seine Figuren und setzt auf eine klassische, elegante Erzählweise. Die Inszenierung erinnert an Hitchcock-Verfilmungen, die Highsmiths Werk weltberühmt machten.

Entstanden ist ein Film, der weniger Biografie als Hommage an die Autorin sein will. Getragen wird er vor allem von Helen Mirren, die Highsmiths Schroffheit ebenso glaubwürdig darstellt wie ihre verletzliche Seite. Gemeinsam mit Alden Ehrenreich bildet sie ein starkes Darstellerduo. „Ein Talent fürs Morden“ ist ein hervorragend gespielter Psychothriller, der die Faszination von Highsmiths Figurenwelt einfängt und Realität und Fiktion klug verwebt. (APA, dpa, TT)