Mila Götzinger aus Perg ist das heurige Friedenslichtkind
Die elfjährige Mila Götzinger aus Perg im Mühlviertel ist das diesjährige Friedenslichtkind. Das "ORF-Friedenslicht" erinnert als Weihnachtsbrauch seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden und wird nächste Woche in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Vom Landesstudio Oberösterreich aus wird es dann in viele Länder weltweit verteilt.
Mila wurde ausgewählt, weil sie sich beim Jugendrotkreuz engagiert. "Wir lernen hier, wie man Verbände macht, Leute reanimiert und versorgt", schildert sie. "Es ist wirklich für das Leben sehr hilfreich, weil man immer helfen kann und muss, wann immer es möglich ist."
Initiativen wie das Friedenslicht hält die Schülerin des Europagymnasiums vom Guten Hirten in Baumgartenberg, die einmal Fernsehmoderatorin werden will, für besonders wichtig: "Man soll einander helfen, auch Länder untereinander. Und es sollen auch keine Waffen mehr hergestellt werden, denn ohne Waffen kann man keine Kriege führen", meint Mila.
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