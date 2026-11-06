Mila Götzinger aus Perg ist das heurige Friedenslichtkind

Die elfjährige Mila Götzinger aus Perg im Mühlviertel ist das diesjährige Friedenslichtkind. Das "ORF-Friedenslicht" erinnert als Weihnachtsbrauch seit 1986 an die Botschaft vom Weihnachtsfrieden und wird nächste Woche in Bethlehem in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Vom Landesstudio Oberösterreich aus wird es dann in viele Länder weltweit verteilt.

Mila wurde ausgewählt, weil sie sich beim Jugendrotkreuz engagiert. "Wir lernen hier, wie man Verbände macht, Leute reanimiert und versorgt", schildert sie. "Es ist wirklich für das Leben sehr hilfreich, weil man immer helfen kann und muss, wann immer es möglich ist."